Hunger Games – il canto della rivolta Parte 1/ Su Italia 1 il film con J.Lawrence

Hunger Games – il canto della rivolta Parte 1 va in onda oggi, giovedì 21 maggio, su Italia 1 in prima serata, dalle ore 21:30. Il film fa parte di una saga intitolata The Hunger Games, che si compone di altre tre pellicole, un prequel e due sequel. Tutti i film del format basano la loro sceneggiatura sugli omonimi libri scritti da Suzanne Collins e hanno vinto svariati premi. In particolar modo il film che va in onda stasera, che è il secondo della quadrilogia, ha ricevuto un Kids’ Choice Award come Film preferito dell’anno, più altri svariati riconoscimenti. Hunger Games – Il canto della rivolta parte prima è stato girato dal regista Francis Lawrence nel 2014 e vede comparire nel ruolo della protagonista Katniss Everdeen l’attrice Jennifer Lawrence. Al suo fianco recitano Julianne Moore (interpreta Alma Coin), Josh Hutcherson (Peeta Mellark), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Donald Sutherland (il Presidente Coriolanus Snow), Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee) e Stanley Tucci nel ruolo di Caesar Flickerman.

Hunger Games – il canto della rivolta Parte 1, la trama del film

Ecco la trama di Hunger Games – il canto della rivolta Parte 1. Katniss ha distrutto l’arena in cui si svolgevano gli Hunger Games, e quando si riprende dai terribili avvenimenti di cui è stata protagonista riceve un’offerta che la lascia perplessa. Plutarch Heavensbee e Alma Coin desiderano che lei diventi il volto simbolo della ribellione, e che diventi protagonista di una serie di video pensati per incitare i ribelli. La ragazza dapprima è titubante, ma sua sorella la convince ad accettare. Infatti Katniss accetta, però ponendo delle condizioni. Vuole infatti che tutti i ragazzi usciti dagli Hunger Games, ora prigionieri, vengano liberati. Tra loro c’è il suo amico Peeta, il quale però sembra come aver voltato le spalle alla ribellione chiedendo ripetutamente il cessate il fuoco. In realtà dietro l’atteggiamento del ragazzo si cela un’oscura verità.

