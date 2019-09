HUNGER GAMES, IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2, ITALIA 1/ Curiosità sul film

Uno dei principali protagonisti di Hunger games – Il canto della rivolta: Parte 2 è l’attore americano Woody Harrelson nato il 23 luglio del 1961 e figlio di un vero e proprio killer professionista noto con il nome di Charles Harrelson che è morto in carcere nel 2007. Nonostante un ambiente familiare non esattamente dei migliori Harrelson ha saputo coltivare negli anni la sua grande passione per il mondo del cinema riuscendo ad esordire nel 1986 grazie al regista Michael Ricci per quanto concerne la realizzazione del film Una bionda per i Wildcats. La sua esperienza cinematografica ha visto dunque la partecipazione in tanti altri film di un certo riscontro come nel caso di Pazzi a Beverly Hills, Proposta indecente, Una figlia in carriera, Benvenuti a Sarajevo, Sesso e Potere, La sottile linea rossa, Incontriamoci a Las Vegas, The Big White, Radio America, Non è un paese per vecchi, Benvenuti a Zombieland, Amici di letto e tanti altri ancora.

Nel cast Jennifer Lawrence

Hunger games – Il canto della rivolta: Parte 2 è la scelta che offre Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 5 settembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film realizzato nel 2015 negli Stati Uniti d’America con la regia di Francis Lawrence, soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Suzanne Collins la quale si è occupata anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Danny Strong e Peter Craig. Il montaggio è stato realizzato da Alan Edward Bell e Mark Yoshikawa, le musiche della colonna sonora James Newton Howard ed i costumi di scena sono stati realizzati da Kurt and Bart. Nel cast sono presenti tra gli altri Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson e Elizabeth Banks.

Hunger games – Il canto della rivolta: Parte 2: la trama del film

Katniss dopo aver assunto in maniera pressoché ottimale le sembianze e le caratteristiche della Ghiandaia Imitatrice di cui di fatto ne è la reincarnazione, decide di seguire quello che sembra essere il suo destino ossia liberare il proprio mondo dalla dominazione di Capitol City. Per mettere in atto i propri intendimenti è necessario far ritorno al Distretto 13 dove può vantare non solo la presenza di amici pronti a darle sostegno ma anche tantissime persone che bramano da tanto tempo di mettere in essere una violenta rivolta allo scopo di liberare una volta e per tutte Panem dal dittatore Snow. Avendo ormai preso atto come tutta Panem sia diventato un inferno invivibile, Katniss si rende conto che non sia più possibile attendere tempi maturi per una rivolta di massa anche perché le forze militari e le tecnologie di cui dispone Snow sono talmente rilevanti. In particolare l’obiettivo sia quello di decapitare il sistema della sua testa pensante e nello specifico di assassinare Snow. In questo modo peraltro si potrà evitare di versare altro sangue di innocenti. Naturalmente l’assassinio di Snow verrà progettato e portato avanti in prima persona proprio da Katniss la quale è ormai ossessionata dalla vicenda. Riuscirà finalmente nel proprio intento?

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA