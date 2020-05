HUNGER GAMES IL CANTO DELLA RIVOLTA PARTE 2/ Su Italia 1 il film con Liam Hemsworth

Pubblicità

Uno dei principali protagonisti di Hunger games: il canto della rivolta parte II è il noto attore australiano Liam Hemsworth diventato famoso anche per essere il fratello di Chris il quale ha preso parte a diversi episodi della saga cinematografica dedicata ai personaggi della Marvel. Nato a Melbourne il 13 gennaio del 1990 ha iniziato a lavorare nel cinema nel 2009 con la pellicola Segnali dal futuro per la regia di Alex Proyas. Tra le pellicole di maggior successo fino a questo momento della sua carriera oltre alla Saga dedicata ad Hunger Games ricordiamo Triangle, I mercenari 2, Il potere dei soldi, Empire State, The Dressmaker – Il diavolo è tornato, Independence Day – Rigenerazione, Arkansas e Cut Bank – Crimine chiama crimine. L’attore è stato fidanzato dal 2009 al 2013 con Miley Cyrus che ha conosciuto sul set di The Last Song. Dopo essersi lasciati sono tornati insieme alla fine del 2015, sposandosi nel 2018 per poi separarsi appena otto mesi dopo.

Hunger Games Il canto della rivolta parte 2 in onda su Italia 1

Hunger Games Il canto della rivolta parte 2 vain onda su Italia 1 oggi, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 dalla Lionsgate Entertainment con distribuzione curata dalla Universal pictures. Questo film fa parte della fortunata Saga cinematografica la cui regia è stata affidata a Francis Lawrence con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Suzanne Collins la quale ha collaborato anche per la stesura della sceneggiatura insieme a Peter Craig e Danny Strong. Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard, la scenografia è frutto del lavoro di Philippe Messina mentre nel cast sono presenti tra gli altri Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks e Jeffrey Wright.

Hunger Games Il canto della rivolta parte 2, la trama del film

Ecco la trama di Hunger Games Il canto della rivolta parte 2. La situazione per Snow e per Capitol City si sta facendo sempre più complicata. Ormai la ribellione guidata da Katniss ha preso piede in tutti i distretti che stanno unendo le rispettive forze per potersi liberare finalmente da quell’oppressore. Sembra insomma arrivato il momento in cui finalmente la libertà possa tornare e quindi si possa mettere fine al lungo periodo di dittatura di Snow e della stessa Capitol City. Tuttavia il potere è ancora molto forte anche perché la città può contare sul controllo del distretto numero 2 ossia quello in cui è presente un enorme arsenale di ogni genere di arma da fuoco con cui la città potrebbe spazzare via tutti i distretti nonostante il numero di oppositori sia nettamente superiore a quello dell’esercito fedele al dittatore. Inoltre, non tutti i civili sembrano essere convinti della possibilità di voler effettuare quella rivoluzione così tanto attesa da tutti.

Infatti un gruppo di cittadini quando viene portato dinnanzi alla ragazza che rappresenta il simbolo della ribellione nonché il principale capo, si rendono protagonisti di un attentato nei suoi confronti che peraltro sarebbe riuscito se non fosse per il fatto che la stessa ragazza avesse indossato degli abbigliamenti protettivi. Quanto accaduto arriva all’orecchio del dittatore il quale si convince che la sua principale nemica sia stata uccisa ma la realtà è molto differente. Questo infatti rappresenterà un vantaggio per i componenti della rivoluzione i quali potranno così mettere in atto una missione segreta che ha come principale obiettivo proprio l’uccisione del dittatore. La missione andrà avanti tra mille problematiche ed ostacoli e soprattutto metterà a rischio la vita dei componenti con presa della stessa Katniss. Tuttavia la squadra sa benissimo che con ogni probabilità questa sia l’ultima occasione per poter liberare i 13 distretti e porre fine alla dittatura di Capitol City.

Video, il trailer di Hunger Games Il canto della rivolta parte 2





