Hunger games: il canto della rivolta – Parte I, Italia 1/ Streaming video del film

Hunger games: il canto della rivolta – Parte I è “il terzo film della serie che centra la dialettica tra apparire ed essere. Questo grazie anche al ruolo cruciale di un’attrice delicata e sopraffina come Jennifer Lawrence”. Gabriele Niola premia il film con tre stellette e mezzo rispetto a quelle messe a disposizione da MyMovies. Stesso voto che viene dato da ilMorandini, specificando come il terzo volume sia stato diviso in due parti per motivi legati al mercato. Leggiamo: “La serie vira e si avvia verso la conclusione sempre più come la metafora in chiave di tragica fantasy della situazione attuale”. Ovviamente non si potrà seguire il film senza aver visto i capitoli precedenti che in caso andrebbero recuperati prima di affrontare la visione. Hunger games: il canto della rivolta – Parte I è il film che verrà trasmesso da Italia 1 in prima serata, clicca qui per il trailer, e potremo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Hunger games: il canto della rivolta è stata girata a Berlino che ha riscosso un grande successo stante anche l’incasso che alla fine delle distribuzioni è stato di oltre settecento milioni di dollari americani, a fronte di una spesa di poco superiore ai cento milioni. La pellicola ha avuto anche i plausi della critica, plausi che sono culminati con la vittoria di svariati premi cinematografici.

Hunger games: il canto della rivolta – Parte I andrà in onda oggi, 4 settembre, su Italia 1 alle 21.20. Si tratta di una pellicola di produzione a stelle e strisce uscita nelle sale cinematografiche nel 2014. La pellicola ascrivibile al genere avventuroso a sfondo fantascientifico è diretta da Francis Lawrence, Lawrence si è basato su un soggetto scritto da Suzanne Collins e sceneggiato dalla stessa scrittrice americana. Il film prodotto alla Lions Gate Entertainment e dalla Color Force è stato distribuito nel nostro paese dalla Universal. Ottimo il cast di attori che hanno preso parte alla lavorazione della pellicola, tra di essi si segnalano Jennifer Lawrence e Julianne Moore, ottima anche l’interpretazione di Josh Hutcherson a cui il regista ha affidato il ruolo di Peeta. La pellicola non è una prima televisiva.

Ecco la trama di Hunger games: il canto della rivolta Parte 1. Katniss Everdeen è in stato confusionale nel Distretto 13, quando si risveglia viene indicata come simbolo della ribellione in atto per liberare il pianeta. La ragazza anche se felice del ruolo assegnato rifiuta l’offerta perché è troppo stressata da quello che ha vissuto. Trasferita il distretto 12 Katniss si rende conto della devastazione che ha dovuto subire la città che amava e ripensa alla sua decisione di non combattere. La ragazza cerca allora di trovare un punto di equilibrio ella farà parte della rivolta ma cercando di combattere in maniera pacifica gli oppressori. La scelta di Katniss è dettata anche dal fatto che non vuole mettere in pericolo la vita dell’amica Peeta, con la ragazza che è in mano agli oppressori. Il film porterà lo spettatore nel conflitto stante che gli abitanti di Capitol City non vogliono lasciare la presa sui distretti, anzi i loro attacchi diventano sempre più distruttivi.

