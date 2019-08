HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO/ Su Italia 1 il film con J. Lawrence (21 agosto)

Questa sera, dalle 21:20, Italia 1 manderà in onda Hunger games – La ragazza di fuoco, film di genere fantascientifico diretto nel 2013 da Francis Lawrence (Red Sparrow, Io sono leggenda, Constantine) e interpretato da Jennifer Lawrence (Il lato positivo – Silver linings playbook, X-Men – Apocalypse, Madre), che aveva già collaborato con il regista sul set di Red Sparrow, Josh Hutcherson (Un ponte per Terabithia, Viaggio nell’isola misteriosa, Zathura – Un’avventura spaziale) e Liam Hemsworth (The last song – The dressmaker – Il diavolo è tornato, I mercenari 2). Il film è la seconda parte della quadrilogia di Hunger Games, interamente diretta da Lawrence (eccetto il primo capitolo) e interpretata dallo stesso cast. I film sono tratti dagli omonimi libri scritti da Suzanne Collins.

HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO, LA TRAMA DEL FILM

Katniss (Jennifer Lawrence) e Peeta (Josh Hutcherson) sono usciti vincitori dagli Hunger Games nel finale della pellicola precedente. Ora risiedono nel Villaggio dei Vincitori del loro distretto, in cui vivono da soli con Haymitch Abernathy (Woody Harrelson). I due dovranno a breve partire per un viaggio trionfale fra gli altri distretti, per ricordare e commemorare gli altri partecipanti morti durante i giochi. Proprio durante le dirette tv del gioco Katniss aveva finto di essere innamorata di Peeta e questo evento aveva scosso l’opinione pubblica. Il Presidente Snow (Donald Sutherland) in persona si presenta quindi a casa di Katniss per intimarle di continuare la farsa a beneficio delle telecamere. Se la ragazza non obbedirà, Snow colpirà le persone a lei più care. Durante un’intervista prima della partenza Katniss e Peeta interpretano quindi la parte dei fidanzatini modello. Una volta intrapreso il viaggio però Katniss comincia a notare in giro diversi graffiti raffiguranti una ghiandaia imitatrice, simbolo che qualcosa di grosso sta per accadere. La prima tappa del tour è il Distretto 11, dove Katniss e Peeta dovranno tenere un discorso. I due decidono di non seguire la traccia che è stata loro fornita e parlano liberamente a cuore aperto alla folla presente. Indipendentemente dalla loro volontà, però, il loro discorso scatena una rivolta, che viene repressa in modo estremamente sanguinoso. Anche nel distretto seguente i fatti si svolgono in modo simile e anche la storia d’amore fra Katniss e Peeta comincia a essere messa in dubbio. Il viaggio si sta risolvendo in una carneficina e no sta giovando né ai giochi, né ai loro vincitori, né tanto meno agli organizzatori.

