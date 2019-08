Hunger games, la ragazza di fuoco/ Su Italia 1 il film con Liam Hemsworth (29 agosto)

Il film Hunger games, la ragazza di fuoco verrà trasmesso da Italia 1 nella sua prima serata di oggi, giovedì 29 agosto 2019, a partire dalle 21:20. Si tratta del sequel di Hunger Games, è realizzato nel 2013 con la regia di Francis Lawrence e tratto dal libro di Suzanne Collins dal titolo La ragazza di fuoco. Ancora una volta Jennifer Lawrence rivestirà i panni della protagonista Katniss Everdeen per una pellicola del genere avventura, fantascienza e azione che vanta le musiche di James Newton Howard. Nel cast troviamo inoltre alcuni dei volti già incontrati nel primo capitolo, fra cui gli attori Josh Hutcherson, Liam Hemsworth e Woody Harrelson. Si uniscono inoltre artisti del calibro di Elizabeth Banks, Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci, Yoby Jones, Donald Sutherland, Jeffrey Wright, Amanda Plummer, Jena Malone, Lynn Cohen, Paula Malcomson, Meta Golding, Alan Ritchson e Daniel Bernhardt. Si sottolinea inoltre la presenza di Lenny Kravitz per il personaggio di Cinna.

Hunger games, la ragazza di fuoco: la trama del film

La trama di Hunger games, la ragazza di fuoco si svolge un anno dopo gli eventi raccontati nel finale del capitolo precedente. Katniss ritorna al Villaggio dei Vincitori in compagnia di Peete, dopo aver vinto l’ultima edizione dei giochi. Secondo la tradizione, dovranno inoltre fare visita ai distretti per onorare la memoria di chi non ce l’ha fatta, ma prima che possa partire Snow di presenta alla porta della ragazza. Il Presidente vuole ricordarle ancora una volta quale è il suo compito: fingere di amare Peete per proteggere i suoi cari dalla sua ira. Nonostante i tentativi di entrambi, l’amore fra Peete e Katniss non riuscirà a convincere molti abitanti dei distretti, con il rischio che la popolarità di entrambi diminuisca. La ragazza propone quindi di fare un passo importante: le nozze. I pacificatori intanto insorgono portando avanti la loro battaglia e prendendo di mira il Distretto 12 ed in particolare Gale. Quest’ultimo però verrà salvato dagli amici e Snow sceglierà quindi di eliminare tutti i vincitori del campionato. L’occasione giusta gli viene data dall’edizione della Memoria dei giochi, una ricorrenza che viene celebrata ogni 25 anni e che per suo volere vedrà come protagonisti i campioni delle edizioni precedenti. Katniss verrà costretta quindi a partecipare e anche Peeta sceglierà di seguirla nel tentativo di progetterla. I due, uniti ai leader sopravvissuti degli altri Distretti, dovranno risolvere il mistero delle nuove trappole per riuscire a rimanere in vita.

