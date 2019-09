Hunger Games – La ragazza di fuoco/ Video, su Canale 20 il film con Jennifer Lawrence

Il film Hunger Games – La ragazza di fuoco andrà in onda questa sera, giovedì 12 settembre, alle ore 21:20 su Canale 20. Il film è uscito nelle sale cinematografiche durante l’anno 2013. Il regista della pellicola è Francis Lawrence. La pellicola appartiene al genere azione ed avventura, avendo al suo interno elementi che rimandano alla fantascienza. I protagonisti del film sono Jennifer Lawrence, Josh Hutchinson e Liam Hemsworth. Il cast del film comunque, è pieno di stelle con attori del calibro di Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Jena Malone e Woody Harrelson. Gli sceneggiatori del film sono Michael deBruyn e Simon Beaufoy.

Hunger Games – La ragazza di fuoco, la trama del film

Katniss Everdeen e Peeta Mellark hanno vinto insieme gli Hunger Games. A questo punto quindi, vengono trasferiti al Villaggio dei Vincitori, insieme al loro mentore Haymitch Abernathy. Dopo aver vinto, è tradizione che i vincitori facciano un tour della vittoria, un viaggio per ricordare nei diversi distretti coloro che hanno perso la vita nell’edizione appena trascorsa. Katniss inoltre, in questo giro tra i vari distretti, si rende conto che il malcontento è davvero molto e ovunque si nota il segno della ghiandaia imitatrice, simbolo che la rivoluzione per rovesciare il presidente Snow è ormai imminente. Il presidente Snow quindi, decide di indire i 75esimi Hunger Games, chiamati questa volta l’edizione della memoria. Potranno partecipare a tali giochi solo coloro che hanno già vinto in passato. Con questo ed altri eventi, Katniss darà il via a quella che sembra essere una vera e propria guerra contro Capitol City ed il tiranno Snow.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA