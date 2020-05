Hunger Games La ragazza di fuoco/ Video, su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence

Pubblicità

Hunger Games La ragazza di fuoco va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica del Lions Gate Entertainment in collaborazione con la Color Force mentre la distribuzione è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia di questo film è stata affidata a Francis Lawrence con soggetto tratto dal romanzo di Suzanne Collins mentre nasce nei Zathura è stata scritta da Michael deBruyn e Simon Beaufoy. Il montaggio è stato realizzato da Alan Edward Bell, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jo Willems e le musiche della colonna sonora portano la firma di James Newton Howard. Nel cast di questo film sono presenti Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks e Lenny Kravitz.

Pubblicità

Hunger Games La ragazza di fuoco, la trama del film

Ecco la trama di Hunger Games La ragazza di fuoco. Katniss dopo aver trionfato nei giochi degli Hunger Games può finalmente tornare ed in particolar modo insieme al suo compagno Peeta va a vivere all’interno del villaggio dei vincitori che è presente anche nel suo distretto nonostante sia il più povero di tutti. La ragazza sa benissimo che in ragione del successo ottenuto dovrà cercare di prendere parte ad una sorta di tour della vittoria durante il quale dovrà incontrare le persone di tutti i vari distretti per commemorare opportunamente tutte le vittime dei giochi. Prima della sua partenza per il tour in maniera piuttosto inaspettata riceve la visita del presidente Snow. Il presidente senza tanti giri di parole ordina alla ragazza di continuare a fare finta di essere innamorata di Peeta e soprattutto di dover seguire alla lettera tutti i suoi ordini in quanto in caso contrario sarebbero uccise tutte le persone a lei care. La ragazza quindi non potrà far altro che obbedire a quanto evidenziato dal proprio presidente e quindi inizia in compagnia con il suo finto fidanzato il tour della vittoria che ha inizio proprio nel distretto 11 ossia quello in cui abitava una delle sue principali amiche e alleata durante i giochi.

Mentre si sta avvicinando al luogo in cui dovrà essere celebrata questa cerimonia di commemorazione delle vittime non può far altro che accorgersi di alcuni simboli che fanno chiaro riferimento alla ribellione che ormai sta nascendo e si sta organizzando in tutti i vari distretti per opporsi al potere di Capitol City. Nel corso della cerimonia i due finti fidanzati decidono di non attenersi alle parole che erano state preparate per loro del discorso e di parlare a cuore aperto soprattutto per ricordare degnamente la loro alleata grazie alla quale hanno potuto vincere i giochi e quindi avere salva la propria vita.

Pubblicità

Nel corso della cerimonia uno spettatore si alza improvvisamente e inizia canticchiare la canzone della ribellione il che induce un pacificatore ossia una guardia di Capitol City nell’ucciderlo immediatamente. La vicenda innesca un’immediata rabbia della popolazione che tuttavia viene sedata grazie alla presenza di tanti agenti. Tutto questo si ripeterà puntualmente in tutti i vari appuntamenti della cerimonia del tour della vittoria il che sarà il presagio dell’imminente ribellione che avrà proprio nella ragazza vincitrice nei giochi il principale simbolo.

Video, il trailer di Hunger Games La ragazza di fuoco





© RIPRODUZIONE RISERVATA