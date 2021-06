Hunger Games/ Video, su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (22 giugno)

Hunger Games animerà la prima serata di Italia 1 a partire dalle ore 21.30 di oggi, martedì 22 giugno. Si tratta del primo capitolo della fortunata saga cinematografica tratta dall’omonima serie di romanzi scritti da Suzanne Collins. Nel cast, come sempre nel ruolo di protagonista troviamo la bellissima Jennifer Lawrence, affiancata da Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Nel cast si ritaglia un cammeo anche la rockstar di fama internazionale Lenny Kravitz. Il film ha subito anche tante polemiche, con alcuni che hanno parlato addirittura di istigazione alla violenza. Fatto sta che quando è uscito ha creato una buona tendenza anche dal punto di vista del marketing dove ha raccolto tantissimi soldi. Poi con alcuni capitoli deludenti però si è spento l’entusiasmo sulla saga.

L'arma della gloria/ Su Rete 4 il film western di Roy Rowland (oggi, 22 giugno)

Hunger Games, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Hunger Games. Ambientato in un futuro post apocalittico, dove il mondo è diviso in Tredici Distretti, il film racconta le vicende di Panem, nuovo Paese sorto dalle ceneri dei vecchi Stati Uniti. Il Tredicesimo Distretto è, a differenza degli altri, ormai del tutto spopolato, per via di una dura repressione seguita a un tentativo di rivolta avvenuta in passato. Dalla fine della rivolta del Tredicesimo Distretto, ogni anno viene organizzato il torneo Hunger Games, una competizione nella quale i concorrenti combattono fino all’ultimo sangue all’interno di un perimetro molto ampio.

Inga Lindstrom - L'amore è per sempre/ Su Canale 5 il film di Marco Serafini

A prendere parte agli Hunger Games sono solitamente ventisei ragazzi (tredici maschi e tredici femmine), estratti in coppia da ogni distretto. A rappresentare il Dodicesimo Distretto, il più povero di tutti quelli del mondo di Panem, è Katniss Everdeen, molto abile nella caccia e nel tiro con l’arco. La ragazza verrà affiancata da Peeta, un ragazzo proveniente da una famiglia che aveva aiutato Katniss dopo la scomparsa del padre della ragazza. Gli Hunger Games iniziano, chi riuscirà ad arrivare alla fine della competizione?

Video, il trailer del film “Hunger Games”

LEGGI ANCHE:

Seduzione Letale, il film non va in onda/ Su Rai 2 "I casi della giovane Miss Fisher"

© RIPRODUZIONE RISERVATA