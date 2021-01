Hunter e Ashley: chi sono i figli di Joe Biden/ Dolore per la morte di Beau e Naomi

Oggi è il giorno dell’Inauguration Day ed è tempo di andare a scoprire qualcosa in più sul nuovo presidente degli Usa: chi sono i figli di Joe Biden? Come ormai ben sappiamo, l’esponente democratico ha dovuto fare i conti con diversi lutti nel corso della sua vita: oltre alla moglie Neilla Hunter, l’erede di Donald Trump ha pianto la morte di due dei suoi quattro figli: parliamo di Beau e Naomi.

Beau Biden era il primogenito del nuovo presidente degli Stati Uniti e anche lui ha avuto una buona carriera istituzionale: nel 2006 è stato eletto come candidato procuratore generale del Delaware, poi riconfermato nel 2010. Nel 2014 si è candidato a governatore, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con la malattia: un tumore al cervello che lo ha sconfitto il 30 maggio 2015 all’età di 46 anni. Naomi Biden, invece, è morta a soli 13 mesi: la figlia più piccola di Joe Biden rimase coinvolta nell’incidente d’auto che portò via anche la moglie Neilla.

HUNTER E ASHLEY, CHI SONO I FIGLI DI JOE BIDEN?

I figli di Joe Biden in vita sono Robert Hunter e Ashley, rispettivamente secondogenito e figlia più giovane. Il primo è un brillante avvocato e imprenditore e tra le sue esperienze passate ricordiamo la fondazione di BHR Partners, un fondo di investimento privato cinese. Ricordiamo che attualmente è ancora sotto indagine in Delaware per possibili illeciti legati ad affari condotti proprio a Pechino, nei quali il padre Joe Biden non sarebbe coinvolto.

Come dicevamo, Ashley è la figlia più giovane di Joe Biden ed è nata dall’amore con Jill Tracy Jacobs. La 39enne è un’attivista e imprenditrice, da sempre impegnata per la giustizia sociale. Fino al 2019 è stata direttrice esecutiva del Delaware Center for Justice, ma in passato ha lavorato anche presso il Delaware Department of Services for Children, Youth, and Their Families. Ashley Biden ha inoltre fondato la Livelihood, società di moda etica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA