Hunter Howell, chi è il finalista Tu si que vales 2022/ Sarà lui il vincitore della finale?

Hunter Howell, Tu si que vales 2922: in finale con una sola esibizione

Hunter Howell si fa largo per provare a ottenere il prestigioso trionfo a Tu si que vales 2022, riuscito a ottenere il pass con una sola strepitosa esibizione. Lo sportivo ha infatti esordito nel corso della sesta puntata del programma presentando uno show decisamente singolare oltre che mozzafiato. Nello specifico, Hunter ha offerto uno spettacolo all’esterno dello studio dove si è cimentato in incredibili meccaniche e acrobazie a bordo di una mono-ruota ergonomica. Tra passaggi a ostacoli e movimenti pirotecnici ha entusiasmato i giurati che più di una volta non ha resistito nell’applaudire il protagonista della performance.

Il momento più alto è stato senza dubbio il salto acrobatico a ridosso di una struttura interamente infuocata. Alla vista del gesto il pubblico è andato in visibilio come dimostrato dalle votazioni finali. Infatti, Hunter Howell è riuscito ad ottenere la possibilità di gareggiare per la vittoria senza passare per altre fasi e performance.

L’esibizione di Hunter Howell e la sua particolarità a Tu si que vales 2022

La particolarità dello sport proposto da Hunter Howell a Tu si que vales 2022 è stato di certo il suo punto di forza, oltre ad aver giocato in maniera decisa sulle rappresentazioni spericolate e al limite della sicurezza. Ciò ha premiato il ragazzo che ha dimostrato di avere doti eccezionali dal punto di vista dell’orientamento e della caparbietà. Nonostante i soli 25 anni anche sui vari profili social molti concordano sull’incredibile sicurezza ostentata. La scelta è stata dunque degnamente applaudita; presentando qualcosa di ancora più scoppiettante il giovane è decisamente tra i candidati più quotati per la vittoria dell’attuale edizione di Tu Si Que Vales 2022. Gli unici scetticismi trapelati dal web riguardano la possibilità di riuscire a creare variazioni e meccaniche che differiscono da quanto già visto. Una performance simile per molti può risultare ripetitiva e monotona, per cui Hunter deve necessariamente lavorare sull’effetto sorpresa e sulla tecnica supplementare.

