Hunter Schafer e Dominic Fike fidanzati?/ Bacio tra le star di Euphoria

E’ scoppiato l’amore tra Hunter Schafer e Dominic Fike, star della serie Euphoria? Dopo giorni di indiscrezioni e pettegolezzi sulla natura del rapporto tra i due attori, è arrivata quella che i fan hanno interpretato come una conferma dei vari rumors su una presunta storia d’amore tra i due. Come potete vedere dalla foto qui in alto pubblicata dalla pagina Instagram “Dominic Fike Daily”, tra Hunter Schafer e Dominic Fike è scattato il bacio.

La foto è stata pubblicata tra le storie di Instagram dallo stesso Dominic Fike. Il bacio sarebbe arrivato durante una cena tra amici mentre si godevano uno spettacolo pirotecnico. Prima del bacio, i due erano stati pizzicati insieme mentre passeggiavano mano nella mano dopo una serata trascorsa insieme. Oggi, invece, è arrivata la foto del bacio.

Chi è Hunter Schafer

Hunter Schafer è la star di Euphoria. Attrice e modella transgender, ha conquistato la fama mondiale interpretando Jules Vaughn, una teenager transgender che fa amicizia con il personaggio di Zendaya, la protagonista Rue Bennet. Un ruolo che sembra rispecchiare la sua storia. Hunter Schafer ha 20 anni e alla nascita era un maschio. Hunter Schafer, però, non si è mai riconosciuta nel corpo maschile e si è sempre definita una “lei”. Il suo percorso è iniziata molto presto. Sin da bambina non ha mai riconosciuto il corpo maschile in cui era nata e, a soli 17 anni, era già attivista per il mondo LGBTQ+.

La sua bellezza e il fisico longilineo le ha permesso di diventare una delle modelle più importanti. E’ entrata a far parte della famiglia della Elite Model Management, una delle più importanti agenzie di moda al mondo e ha sfilato per brand prestigiosi da Miu Miu a Marc Jacobs. Il debutto da attrice arriva con la serie Euphoria.



