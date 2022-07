Hunter’s Prayer In fuga/ Su Italia 1 il film con Sam Worthington

Hunter’s Prayer In fuga, film di Italia 1 diretto da Jonathan Mostow

Hunter’s Prayer In fuga va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 8 luglio, dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta nel 2017 grazie ad una collaborazione tra Stati Uniti Spagna e Germania alla quale hanno preso parte a diverse case cinematografiche tra cui Apollo Media, Screen Yorkshire e Vandal Entertainment.

La regia è stata affidata a Jonathan Mostow, il soggetto è stato scritto da Kevin Wignall e la sceneggiatura è frutto del lavoro di John Brancato e Michael Ferris. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi tra cui ricordiamo soprattutto Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Martin Compston e Veronica Echegui.

Hunter’s Prayer In fuga, la trama del film

Leggiamo la trama di Hunter’s Prayer In fuga. Lucas è un famoso e famigerato killer professionista che nel corso della propria carriera si è sempre fatto apprezzare per il suo sangue freddo e per la capacità di eseguire i compiti che gli venivano assegnati dai più potenti gangster e uomini d’affari. Un giorno viene contattato da un malavitoso che lo ingaggia per uccidere una ragazza di soli 16 anni di nome Ella.

La cosa lo turba inizialmente salvo poi accettare l’incarico e organizzare il tutto come sempre. Pianifica in ogni minimo dettaglio l’omicidio ma quando si ritrova davanti alla giovane donna e deve premere il grilletto, ha un’esitazione causata da un ripensamento. La vista di quella giovane ragazza lo porta a pensare a sua figlia per cui non trova il coraggio di premere il grilletto. Ben sapendo che questo suo ripensamento potrebbe costare la vita non solo alla sedicenne ma anche a lui stesso, decide di fare qualcosa che probabilmente avrebbe una volta per tutte chiuso la sua vita di serial killer. Infatti porta in salvo la giovane ragazza spiegandole tutto quello che sta per accadere e come la sua vita ormai sia in grande pericolo.

I due danno vita a un’incredibile fuga che li vedrà scorrazzare per tutte le campagne d’Europa nelle zone meno conosciute. Saranno costantemente braccati dagli uomini di un boss malavitoso il quale vuole ad ogni costo porre fine alla vita della ragazza che rappresenta un pericolo per lei e anche del serial killer che ha osato ribellarsi al suo volere.

Il serial killer dovrà far leva su tutte le sue capacità nell’utilizzare le armi da fuoco e soprattutto nelle tattiche di guerriglia cittadina. Saranno molteplici le sparatorie, gli incidenti stradali di diverso genere ma il killer riuscirà ad avere la meglio salvando in più occasioni la ragazza la quale saprà ricambiare il favore salvando a sua volta l’uomo.

