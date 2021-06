Hunter’s prayer – In fuga/ Video, su Italia 1 il film con Sam Worthington (7 giugno)

Hunter’s prayer – In fuga va in onda su Italia 1 oggi, 7 giugno 2021. La rete giovanile del gruppo Mediaset trasmetterà quindi questo film uscito nel 2017 sotto la firma del regista Jonathan Mostow con Sam Worthington, Odeya Rush e Allen Leech nel ruolo di protagonisti. Il giudizio principale che emerge è la sostanziale piattezza del film, paragonato a tante altre pellicole thriller e mozzafiato che l’industria cinematografica ha prodotto nel corso degli ultimi venti o trent’anni a Hollywood.

Un'estate perfetta/ Su Canale 5 il film con Max Page (oggi, 7 giugno)

Il film è recentemente sbarcato anche su Netflix, piattaforma di streaming online a pagamento dove è possibile vedere film e serie tv a fronte di un abbonamento periodico.

Hunter’s prayer – In fuga, la trama del film

La pellicola Hunter’s prayer – In fuga gira intorno alle vicende di Lucas. L’uomo è un killer professionista, al quale viene affidato un ultimo incarico molto delicato. La missione prevede infatti che l’uomo uccida la sedicenne Ella Hatto. Lucas ha però delle remore, dato che la ragazza gli ricorda la figlia adolescente.

Fantozzi - Il ritorno/ Su Rete 4 il film con Maria Cristina Maccà (oggi, 7 giugno)

Una volta che Lucas incontra la giovane, il banco salta. Lo stesso killer infatti si incarica di Ella e decide di portarla via dai suoi assalitori. Inizia dunque una fuga in clandestinità in lungo e in largo in Europa, al solo scopo di salvare la ragazza. Sulle tracce della sedicenne c’è infatti uno spietato un boss malavitoso che vuole morta Ella.

Il finale emozionante e tutto da vivere si caratterizza per scelte complicate, perdite dolorose ma anche per la riscoperta di alcuni valori che Lucas, dopo anni di omicidi su commissione, pensava di aver completamente rimosso dalla sua vita.

La seduzione dell'inganno/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig (oggi, 7 giugno)

Video, il trailer del film “Hunter’s prayer – In fuga”





© RIPRODUZIONE RISERVATA