Hunter’s Prayer - In fuga è un adrenalinico action thriller con protagonisti Sam Worthington e Odeya Rush. La regia è di Jonathan Mostow

Hunter’s Prayer – In fuga, film su Italia 1 diretto da Jonathan Mostow

Giovedì 3 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller dal titolo Hunter’s Prayer – In fuga. Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto da Spagna, Germania e Stati Uniti nel 2017, diretto da Jonathan Mostow, nel suo ultimo lavoro come film maker. La fotografia è di José David Montero, le musiche di Federico Jusid, mentre gli effetti speciali hanno la firma di Mike Kelt e Ueli Hormann.

Nei panni del sicario Stephen Lucas troviamo l’attore statunitense Sam Worthington, diventato famoso grazie alla sua interpretazione nel cult movie Avatar (2009). Al suo fianco c’è Odeya Rush, celebre per la sua partecipazione al film Piccoli brividi di Rob Letterman (2015), e Allen Leech, conosciuto dal pubblico italiano per il personaggio di Tom Branson nella serie tv Downton Abbey. Nel cast anche: Amy Landecker, Martin Compston, Verónica Echegui e Eduald Font.

La trama del film Hunter’s Prayer – In fuga: un killer con una crisi di coscienza

Hunter’s Prayer – In fuga è ambientato in una piccola città britannica dove vive un sicario professionista di nome Stephen Lucas.

Nel corso del tempo quest’ultimo ha imparato ad essere completamente distaccato rispetto al suo lavoro, ma proprio il suo ultimo incarico lo mette in seria difficoltà, infatti viene scelto per assassinare una ragazzina di nome Ella.

La giovane gli ricorda la sua adorata figlia e Lucas non riesce a prendere il grilletto. Il protagonista è cosciente che proprio questa sua esitazione gli costerà la vita, così decide di fuggire portando con sé Ella. I due iniziano una fuga all’ultimo respiro tra diverse località europee, in un tentativo disperato di fare perdere le tracce agli uomini della malavita che avevano ingaggiato il sicario.

Lucas dovrà sfruttare tutte le abilità che ha affinato nel tempo per riuscire a mettere in salvo sé stesso e Ella, tenendo testa a uomini armati fino ai denti e senza pietà.

La situazione diventerà ancora più difficile quando il protagonista si renderà conto che l’organizzazione criminale ha collaboratori nascosti in tutta Europa: riuscirà a trovare un luogo sicuro in cui nascondersi ed iniziare una nuova vita?