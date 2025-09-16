Hurricane - Allerta Uragano è un disaster movie di grande azione che lascia col fiato sospeso. Protagonisti Iwan Rheon e Milo Gibson

Hurricane – Allerta Uragano, film su Italia 1 diretto da Rob Cohen

Martedì 16 settembre, in seconda serata su Italia 1, alle 23.45, andrà in onda Hurricane – Allerta Uragano. Si tratta di un thriller catastrofico del 2018, diretto da Rob Cohen. Il cast include Iwan Rheon, noto per il suo ruolo di Ramsay Bolton in Game of Thrones, e Milo Gibson (figlio di Mel Gibson). La sceneggiatura è scritta da Anthony Fingleton, mentre la colonna sonora è composta da Laura Karpman. La fotografia è di Karl Walter Lindenla.

La trama del film Hurricane – Allerta Uragano: la vita di due piloti d’aereo a rischio

Hurricane – Allerta Uragano racconta la storia di un gruppo di piloti della Royal Air Force, impegnati durante la Seconda Guerra Mondiale che si trova a dover affrontare la minaccia nazista e un uragano catastrofico che si abbatte sulla loro missione.

La trama si concentra su Jan (Iwan Rheon), un giovane e inesperto pilota, che insieme al suo capitano, l’esperto e burbero Frank (Milo Gibson) si trovano a dover compiere scelte difficili per salvare le proprie vite e quelle dei compagni, mentre l’uragano infuria intorno a loro, peggiorando una situazione già estremamente complessa. Jan, in particolare, si trova a dover affrontare anche il suo passato e il suo futuro.