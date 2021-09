Hyde, chi è l’insegnate di Voglio essere un mago/ Insegnerà micromagia con Sbard e Jack Nobile

Scopriamo chi è Hyde, insegnate di Voglio essere un mano

Hyde, al secolo Manuel Paparella, è uno dei maestri di “Voglio essere un mago”, il nuovo reality show di Rai 2 dedicato al mondo della magia. Insieme a Jack Nobile e Sbard, Hyde insegnare è trucchi di Close-Up e Micromagia ai 12 giovani concorrenti. Hyde sui social vanta oltre 150mila iscritti su YouTube, quasi 50mila su Instagram. La sua passione sono i trucchi di illusionismo fatti usando il Cubo di Rubik. Lo scorso anno ha partecipato a “Italia’s Got Talent”, presentando un trucco con le carte che mescolava matematica e magia. Calcoli pazzeschi e lettura della mente gli hanno fruttato tre “sì” e il “no” di Joe Bastianich che oltre ad aver capito il trucco non è rimasto colpito dalla sua presenza scenica.

Hyde: al lavoro con Sbar e Jack Nobile

In questi giorni Hyde, Sbard e Jack Nobile stanno caricando molti video che raccontano la loro esperienza televisiva a “Voglio essere un mago”. Hyde ha commentato le mini pubblicità del reality show, in cui vengono presentati i professori della scuola di mafia. Per girare il breve filmato dei tre professori di micromagia ci sono volte molte ore: sono rimasti sul set dalle nove di sera fino alle due di mattina. “Quel giorno è stato molto divertente, noi sembravamo un po’ degli scappati di casa”, ha commentato il giovane mago, scherzando sull’esperienza fatta. Nella pubblicità Hyde appare con il suo inseparabile cubo, che in quell’occasione ha risolto in soli sei secondi.

