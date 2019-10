Hyperloop, “Milano-Torino in 7 minuti”/ Treno a lievitazione di Elon Musk in Italia?

Milano-Torino in 7 minuti? Sembra fantascienza, ma è quanto di più vicino alla realtà che presto potrebbe sbarcare in Italia. Tutto merito di Hyperloop, il “treno” a lievitazione magnetica del fondatore di Tesla, Elon Musk. L’interesse nei confronti del progetto, che per ora – bisogna sottolinearlo – è soltanto un prototipo, è stato espresso dalla governatrice del Piemonte in persona, Chiara appendino, come riportato da “Milano Today”:”Sulla Tav i giochi sono fatti. Ho già dichiarato che quella è una partita chiusa. E, nel frattempo, vi invito: iniziamo a parlare di Hyperloop. Una infrastruttura futuristica che collegherà Torino e Milano in una manciata di minuti, creando così le condizioni concrete per una reale macroregione. A questo stiamo già lavorando, in accordo con il sindaco Sala”. Insomma, la politica sembra essersi messa in moto: il treno potrebbe iniziare a fare lo stesso molto presto…

HYPERLOOP, MILANO-TORINO IN TRENO IN 7 MINUTI?

Già durante l’estate, e più precisamente nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, si era iniziato a parlare di Hyperloop, con Chiara Appendino e Beppe Sala che durante un incontro avevano “convenuto di analizzare congiuntamente l’opportunità offerta” dal convoglio a lievitazione magnetica targato Tesla. Pochi giorni prima sulle colonne de Il Sole 24 ore era apparso un articolo nel quale si sosteneva l’esistenza di studi di fattibilità in sede avanzata per sperimentare la tecnologia. Pur non svelando i percorsi, il quotidiano di Confindustria aveva riportato che erano state avviate delle trattative con esponenti del governo italiano per realizzare due tratte da circa 150 chilometri. Bibop Gresta, italiano, 48 anni, nato a Terni, co-fondatore e presidente di Hyperloop Trasportation Tecnologies, aveva spiegato:”Entro fine 2019 insieme alle Regioni interessate contiamo di annunciare due progetti di fattibilità per il nostro sistema di trasporto in Italia”.





