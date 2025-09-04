Hypnotic è un action fantascientifico scritto, diretto, montato e prodotto da Robert Rodriguez, con protagonista Ben Affleck. Nel cast anche Alice Braga

Hypnotic, film su Rai 2 diretto da Robert Rodriguez

Giovedì 4 settembre, la prima serata di Rai 2 alle 21.20 ha in programmazione l’action thriller del 2023 dal titolo Hypnotic. Si tratta di un progetto realizzato secondo la più fedele tradizione dei b-movie, in quanto tutta la produzione, dalla regia alla fotografia è in capo a un uomo solo: Robert Rodriguez, regista grande amico di Quentin Tarantino col quale ha co-diretto Dal tramonto all’alba e Sin city e che ha realizzato l’intera saga di successo per ragazzi Spy Kids.

Quindi soggetto, sceneggiatura, regia, fotografia e montaggio sono opera dello stesso Rodriguez che solo non si è occupato della distribuzione che è affidata a 01 Distribution.

Il protagonista del film è Ben Affleck, affiancato da Alice Braga. Completano il cast J. D. Pardo, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley, William Fichtner e Zane Holtz.

La trama del film Hypnotic: servizi segreti deviati con dei potenti ipnotisti

La storia di Hypnotic ruota attorno al detective Daniel Rourke che rientra al lavoro dopo un periodo di pausa dovuto allo shock della sparizione della sua bambina, Minnie. La sua prossima missione consiste nel monitorare una banca dopo un alto numero di rapine che si sono verificate in una serie di altre succursali, dove il modus operandi è sempre lo stesso: scassinano tutte le cassette di sicurezza ma ne viene rubata solo una.

Rourke riesce ad avere la soffiata di quando si svolgerà la rapina nella filiale che sta sorvegliando e stranamente trova in una delle cassette di sicurezza la foto della figlia. Al momento della rapina, il capo dei criminali, Dellrayne, parla a Rourke in codice e ordina, alla fine del colpo, ai suoi complici di uccidersi a vicenda, prima di scomparire nel nulla.

Emerge che la soffiata è stata possibile grazie a Diana Cruz, un’ex agente della Cia, la quale comunica a Rourke che i rapinatori sono degli “ipnotisti” in grado di far compiere qualunque azione alle loro vittime.

Dellrayne ipnotizza il collega di Rourke che tenta di uccidere lui e Cruz, ma viene assassinato da quest’ultima.

A questo punto i due sono ricercati e scappano in Messico, dove cominceranno a mettere insieme i pezzi di un complicatissimo puzzle: in realtà anche Rourke è un ipnotista che a sua volta è difficile da ipnotizzare, Diana è sua moglie e la figlia Minnie è in realtà viva e nascosta dallo stesso Daniel che la protegge dal programma criminale del Governo e che è invece l’ipnotista più potente di tutti.

Rourke scopre di vivere ogni giorno una nuova avventura partendo da zero, con la sua mente riprogrammata dal Governo, ma che grazie alle sue capacità è in grado di sviare per proteggere sua figlia. I colpi di scena non finiscono qui e l’obiettivo sarà liberarsi dall’organizzazione per fuggire riunendo tutta la famiglia. Ci riusciranno?