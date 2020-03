Hysaj via dal Napoli?/ Calciomercato, parla l’agente: “Giusto separarsi ora”

Uno dei temi del calciomercato Napoli in estate sarà il futuro di Elseid Hysaj, che sembra destinato a lasciare i partenopei al termine di questa tormentata stagione. Oggi infatti ha parlato Mario Giuffredi, che è il procuratore di Hysaj e si è espresso in modo molto chiaro sul futuro del proprio assistito, verosimilmente lontano da Napoli. Ecco dunque le parole di Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo proprio per parlare del destino del terzino albanese nella prossima stagione: “Hysaj è un giocatore che per tre anni è stato il migliore in Serie A e in questo periodo di campionato e Coppe giocato con Gattuso, ha dimostrato di essere di alto livello, ma è quasi impossibile resti al Napoli, non avranno mai una scortesia da parte mia alla società azzurra, ma è giusto separare le strade”, sono le dichiarazioni senza mezzi termini dell’agente di Hysaj.

HYSAJ VIA DAL NAPOLI? VERSO L’ADDIO DOPO CINQUE ANNI

La storia di Hysaj al Napoli sembra dunque destinata a terminare dopo ben cinque stagioni. Ricordiamo infatti che Hysaj seguì Maurizio Sarri quando l’alenatore toscano passò dall’Empoli al Napoli nell’estate 2015: stesso percorso per Hysaj, che era all’Empoli da diversi anni, cioè fin dalle giovanili, e che proprio con Sarri aveva debuttato in Serie A. L’albanese dunque ha vissuto per intero l’epopea del “sarrismo” napoletano, rimanendo però all’ombra del Vesuvio anche con Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, per un totale appunto di cinque stagioni, che però non dovrebbe crescere ulteriormente. Infatti sembra terminata l’avventura di Hysaj al Napoli, le parole del suo procuratore descrivono molto bene il desiderio di cambiare aria e vivere una nuova esperienza.

