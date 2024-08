I 2 soliti idioti, film in onda stasera in seconda serata su Italia1

Questa sera, venerdì 2 agosto 2024, andrà in onda in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.30, la commedia del 2012 dal titolo I 2 soliti idioti. Il film è il sequel de I soliti idioti – Il film del 2011 (andato in onda lo scorso venerdì, 26 luglio 2024, sempre su Italia1) ed è diretto, anche in questa occasione, dal regista Enrico Lando, che ha debuttato come film maker proprio con questa serie. I protagonisti sono interpretati dalla coppia comica composta da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio; nel cast anche Miriam Giovanelli, Teo Teocoli, Silvia Cohen, Gianmarco Tognazzi, Rosita Celentano, Cristina Del Basso e Carlotta Maggiorana.

Din Don - Quando meno te lo aspetti, film in onda stasera su Italia1/ Imprevisto per Don Donato

I 2 soliti idioti è stato un grande successo al botteghino, così come il film precedente, incassando in totale più di 8,7 milioni di euro. Nel settembre dello scorso anno, la coppia comica ha iniziato le riprese del terzo capitolo I soliti idioti 3 – Il ritorno, distribuito nelle sale cinematografiche a partire da gennaio 2024, e che ha raccolto un enorme consenso da parte di pubblico e critica. Quest’ultima pellicola è arrivata a distanza di 12 anni da I 2 soliti idioti, in seguito alla rottura, personale e professionale, avvenuta anni addietro tra i due artisti; la coppia ha poi deciso di chiedersi vicendevolmente scusa ed è tornata con questo nuovo lungometraggio che ha registrato un enorme successo.

Metti la nonna in freezer, Rai 1/ Trama e cast della commedia noir, oggi 2 agosto 2024

Trama I 2 soliti idioti: Ruggero e Gianluca fuggono da due russi

La trama de I 2 soliti idioti riprende le disavventure del povero Gianluca (Fabrizio Biggio) e del padre Ruggero De Ceglie (Francesco Mandelli), protagonisti di nuove vicende esilaranti. I due si ritrovano di nuovo coinvolti in una serie di guai a causa del comportamento dell’anziano uomo, che continua a vessare il figlio, mentre quest’ultimo, soprattutto a causa della sua ingenuità, continua a sopportare insulti e maltrattamenti. Questa volta la coppia padre-figlio dovrà sfuggire a due russi, Sergey e Ivanov, che cercano da tempo di catturarli per poterli uccidere; durante uno di questi scontri, Gianluca uccide senza volere la mamma di uno degli uomini, causando la profonda ira dell’uomo, desideroso di potersi vendicare il prima possibile.

Una seconda occasione, film in onda stasera su Canale 5/ L'incontro tra Cemal e Yasemin

Durante la fuga i protagonisti si nascondono per puro caso nella Chiesa in cui Gianluca avrebbe dovuto convolare a nozze con Fabiana e, per una serie di avvenimenti esilaranti, effettivamente i due giovani si sposano. Finalmente le cose sembrano andare per il meglio, e Gianluca assapora per la prima volta un po’ di stabilità con la sua nuova compagna, ma la pace ha vita breve, in particolare per l’intervento di suo padre. L’uomo, infatti, riceve una notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui si afferma che avrebbe evaso più di 300 mila euro, che dovrà restituire il prima possibile all’ente preposto se non vuole finire in carcere. I protagonisti si ritrovano loro malgrado coinvolti nell’ennesima divertente disavventura, nel tentativo di trovare una soluzione per questo enorme problema.