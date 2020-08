I 2 vigili/ Su Rete 4 il film comico con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

I 2 vigili va in onda nel pieno rispetto dei pomeriggi estivi. Il film di Franco e Ciccio sarà trasmesso da Rete 4 oggi, 2 agosto 2020, con inizio fissato per le ore 16,50. La pellicola è prodotta da Giorgio Bianchi per la Rizzoli Film nel 1967, interpretata da una delle coppie immortali del cinema comico, cioè Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sinonimo di risate assicurate che, anche nel cinema come in televisione, ha sempre riscosso grande successo di pubblico per quel connubio indiscusso di clowneria e serioso cinismo che sono le reciproche qualità della coppia. La regia fu affidata a Giuseppe Orlandini che già diresse Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (Franco e Ciccio per il mondo intero) alcuni anni dopo ne ‘I due crociati’,’Il clan dei due Borsalini’ e ‘Continuavano a chiamarli… er più e er meno’, il canto del cigno del regista.

I 2 vigili, la trama del film

Ecco la trama de I 2 vigili. Roma trema quando sulle strade della capitale pattugliano due vigili irreprensibili: Francesco Lo Cascio e Ciccio Merendino, dei veri cacciatori di multe, pronti in qualsiasi momento a rimettere in riga cittadini comuni, monsignori, politici, vescovi, nobili e persone comuni. Nulla sfugge dalle mire di Francesco e Ciccio che sono conosciuti in tutta la capitale per la loro fama di rigorosi tutori della legge e profondi conoscitori del codice stradale. Tra i due Francesco Lo Cascio è colui che maggiormente è votato al senso del dovere, arrivando ad un’importante promozione dopo avere multato il sindaco il quale, prima considera l’ipotesi di un licenziamento, in seguito capisce che diverrebbe impopolare, meglio quindi promuoverlo sul campo con tanto di encomio.

Ciò scatena però la gelosia di Ciccio il quale punta anch’esso ad una promozione sul campo. La fame di carriera si manifesta però in una serie di pasticci creati prima da Merendino, poi da entrambi, situazioni al limite del grottesco che porteranno la coppia sull’orlo di una retrocessione professionale, altroché promozione reciproca! In città si è però messa in evidenza un ganga di malfattori travestiti da vigili e la nostra coppia, senza privarci di momenti di massima comicità, sventeranno il pericolo costituito da ladri travestiti da vigli, colleghi che finiranno al fresco riportando i favori verso Francesco e Ciccio.



