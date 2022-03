I 300 di Fort Canby/ Su Rete 4 il film con Richard Boone

I 300 di Fort Canby, film di Rete 4 diretto da Joseph Newman

I 300 di Fort Canby sarà trasmesso oggi, 8 marzo, a partire dalle ore 16:50, dunque nel pomeriggio, su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1961 e appartiene al genere cinematografico western. Il regista di questo film risulta essere Joseph Newman mentre la sceneggiatura è stata scritta da James Warner Bellah.

All’interno del cast del film ci sono diversi volti noti della cosiddetta Vecchia Hollywood come Richard Boone, George Hamilton, Luana Pattern, Arthur O’Connell, Charles Bronson, Richard Chamberlain, Duane Eddy, Slim Pickens, Irene Tedrov e Marjorie Bennet. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Harry Sukman mentre la fotografia è stata curata da William W. Spencer.

I 300 di Fort Canby, la trama del film: un luogo particolare

Soffermiamoci sulla trama de I 300 di Fort Canby. Un giovane tenente di cavalleria arriva in un luogo molto particolare. Difatti, questo tenente è stato assegnato a un fortino che si trova sperduto nel Far West. Il tenente è alle prime armi e non sa molto di come si possa difendere un forte dall’attacco degli indiani. Proprio così, i nativi di quella terra, gli indiani, vogliono cacciare gli invasori e per questa ragione attaccano senza pietà il forte, spesso facendo diverse vittime.

Il capitano del fortino comunque, si accorge che il tenente non ha molta esperienza. Per questa ragione, decide che deve essere lui a farlo maturare. Dunque, gli assegna diversi compiti da svolgere, tutti molto difficili, ma tutti che hanno una fondamentale importanza per riuscire a resistere all’attacco del nemico. Oltre a ciò, i soldati devono anche vedersela con Gunner, un personaggio che non lascia sconti a nessuno. C’è la farà a sopravvivere il tenente e a capire come funziona questa guerra contro gli indiani? Magari all’inizio avrà delle difficoltà ma impegnandosi potrà comprendere come riuscire a eliminare il nemico e difendere la sua posizione.

