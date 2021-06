I 4 del Texas/ Su Rete 4 il film Anita Ekberg (oggi, 8 giugno 2021)

I 4 del Texas verrà ritrasmesso su Rete 4 oggi, 8 giugno, a partire dalle ore 16.25 per tutti gli amanti dei film western. Si tratta di un film western/commedia uscito negli Stati Uniti il 18 dicembre del 1963. La regia di Robert Aldrich ed l cast stellare, rendono questo film uno dei più apprezzati di questa categoria. Il protagonista è Frank Sinatra, cantante, attore, comico e conduttore televisivo americano ma di origine italiana, Oscar Onorario nel 1946, Oscar come miglior attore non protagonista nel 1954 e Oscar Premio Umanitario Jean Hersholt nel 1971; al suo fianco troviamo Anita Ekberg, attrice svedese divenuta famosa per sua interpretazione nel film La Dolce Vita di Fellini, con l’iconica scena in cui delicatamente entra nella Fontana di Trevi, e nomi altisonanti come quello di Dean Martin, Ursula Andress e Charles Bronson.

I 4 del Texas, la trama del film

I 4 del Texas è ambientato appunto nel Texas del 1870, dove una diligenza che trasporta 100.000 dollari viene assaltata da un gruppo di banditi capitanati dal criminale Matson e dall’imprenditore Burden. L’assalto però non va bene ed i due superstiti, Joe Jarrett e Zack Thomas iniziano a contendersi i soldi. Joe l’ha vinta, e decide di depositare i soldi in banca, grazie al prezioso aiuto di Angelo, che diventerà presto un suo stretto collaboratore. Burden allora riesce ad infilarsi nel direttivo della Banca, inserendosi nella rivalità fra Matson e Thomas e sfruttandola a suo vantaggio.

Zack con un escamotage riesce a portare Joe ad un incontro presso un club dove Matson lo attacca di sorpresa, ma Jarrett gli salva la vita. Quest’ultimo, consigliato da Angelo, visita il battello a vapore del suo capo, Max, che in realtà è Maxine, una donna europea che lo accoglie a fucilate. Il tutto è una mossa subdola di Max per cercare soci per la ristrutturazione del battello Sultana; Joe acconsente l’investimento ed accetta l’idea di trasformare la barca in una sala da gioco galleggiante. Il battello viene intitolato Maison Rouge e il giorno dell’inaugurazione vedrà un terribile scontro fra la banda di Matson ed i due nuovi soci; Matson, nel tentativo di uccidere Zack colpirà per errore Joe, e di risposta verrà colpito da Thomas. Il film termine con Burden che viene allontanato.

