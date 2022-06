I 4 del Texas/ Su Rete 4 il film con Frank Sinatra e Anita Ekberg

I 4 del Texas, film di Rete 4 diretto da Robert Aldrich

I 4 del Texas arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 7 giugno, a partire dalle ore 16:45. La pellicola è stata girata nel 1963 negli Stati Uniti d’America e proposta nello stesso anno al pubblico cinematografico. La regia ha visto la firma di Robert Aldrich il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Teddi Sherman.

La rivalsa di una madre Breaking in/ Film in streaming su Italia 1: come vederlo

Le musiche della colonna sonora sono di Nelson Riddle, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato ad Ernest Laszlo mentre nel cast sono presenti diversi attori di grande fama è in quel periodo tra cui Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress, Charles Bronson, Victor Buono e Nick Dennis.

I 4 del Texas, la trama del film

In I 4 del Texas ci troviamo nel vecchio selvaggio West nell’anno 1860 ed in particolare nello stato del Texas. Una diligenza sta trasportando un enorme quantitativo di denaro di circa centomila dollari per consegnarla ad una banca della città costiera di Galveston. Durante il tragitto però, è oggetto di un attacco da parte di un gruppo di banditi che viene guidato da un pericoloso criminale il cui nome è Matson. Tuttavia questa rapina è stata progettata e voluta fortemente da un imprenditore di nome Burden il quale, nonostante si faccia passare per una persona rispettabile, in realtà è il principale bandito del territorio.

Assassino al galoppatoio/ Su Rete 4 il film della saga di Miss Marple

La diligenza però era molto ben protetta dai vari soldati e tutori della legge così l’assalto non ottiene l’esito sperato con i banditi che si ritrovano in gran parte uccisi con la sola eccezione di due di loro di nome Zack e Joe i quali si ritrovano in mezzo al deserto.

I due sono riusciti con un colpo di fortuna a mettere le mani su parte die soldi anche in ragione delle tante ferite riportate dei tutori della legge e così si ritrovano a contendersi il bottino cercando di imbrogliarsi a vicenda. Alla fine sembra spuntarla Joe il quale raggiunge la città costiera e inizia a spendere il denaro e depositarlo in gran parte in banca grazie anche alla collaborazione di un suo caro amico che diventerà anche suo complice. A questo punto la vicenda non è per nulla chiusa perché l’imprenditore vuole assolutamente mettere le mani sul denaro e così riesce ad inserirsi nel consiglio direttivo della banca. Ci sarà una lunga contesa tra quattro personaggi che cercheranno in ogni modo di risollevare le sorti della banca e guadagnare quanto più denaro possibile con mezzi leciti e illeciti. Una divertente commedia organizzata nel selvaggio West.

4 amiche e un paio di jeans 2/ Su Italia 1 il film con Blake Lively

© RIPRODUZIONE RISERVATA