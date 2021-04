I 4 del Texas/ Su Rete 4 il film con The Voice Frank Sinatra

I 4 del Texas va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 16:30 di oggi, 22 aprile 2021. Parliamo di una delle vere e proprie pietre miliari nella storia del cinema Western e che vede tra i suoi protagonisti The Voice Frank Sinatra, il sex symbol Dean Martin e le stupende dive Anita Ekberg e Ursula Andress magistralmente diretti dalla leggenda del cinema hollywoodiano Robert Aldrich. Le curiosità ci dicono che il regista durante le riprese si scontrò numerose volte con Sinatra che voleva registrare alla prima ed essere al centro dell’attenzione.

Tutta Colpa dell'amore/ Video, su Rai 2 il film con Patrick Dempsey (oggi, 21 aprile)

Il regista raccontò poi che The Voice sul set si era presentato solo per 80 ore sui 37 giorni di lavorazione. Originariamente il ruolo di Elya era stato affidato a Sophia Loren che vi rinunciò.

I 4 del Texas, la trama del film

I 4 del Texas è ambientato nel 1870, questo film racconta la storia di due fuorilegge, rispettivamente Zack Thomas e Joe Jarrett. I due insieme ad altri banditi hanno tentato e fallito un assalto a una diligenza che trasportava centomila dollari verso Galveston. Dopo essere fuggiti alle forze dell’ordine, Zack e Joe si ritrovano nel deserto e continueranno a contendersi i soldi a colpi di tiri bassi e raggiri l’uno nei confronti dell’altro. Alla fine la spunterà Joe, ma Zack non si darà per vinto e farà di tutto per rimettere le mani sul malloppo, al punto da rivolgersi ad una banca pur di raggirare il vecchio socio di scorrerie.

Segnali dal Futuro/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage

A questo punto nella storia si affacciano Elya e Maxine (Anita Ekberg e Ursal Andress), due donne bellissime e senza scrupoli innamorate dei due banditi. Il loro ingresso sulla scena non farà altro che complicare i piani di Joe e Zack, che alla fine però almeno dal punto di vista sentimentale riusciranno a trovare l’amore.

LEGGI ANCHE:

La Signora prende il Volo/ Su Rete 4 il film con Lana Turner (oggi, 21 aprile 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA