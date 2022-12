I 4 figli di Katie Elder/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Dean Martin

I 4 figli di Katie Elder, film di Rete 4 diretto da Henry Hathaway

I 4 figli di Katie Elder va in onda oggi, mercoledì 7 dicembre, a partire dalle ore 16.25 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1965 e diretto da Henry Hathaway. Il cast vede tra gli interpreti di maggior spessore le collaborazioni di John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer e Dennis Hopper. Il film è considerato uno dei capolavori più apprezzati del genere western di produzione statunitense; la sua fama e considerazione deriva dall’incredibile cast scelto per la realizzazione.

Il regista H. Hathaway era infatti riuscito a riunire per il progetto i volti più celebri del panorama cinematografico del periodo, ovvero John Wayne, Dean Martin e George Kennedy. Straordinario per l’epoca fu l’impatto della fotografia realizzata da Lucien Ballard che donava quel tono eroico che questo tipo di film pretendeva dai sui protagonisti. Tra gli elementi di spicco da considerare ci sono anche le musiche elaborate da Elmer Bernstein.

I 4 figli di Katie Elder, la trama del film

La storia de I 4 figli di Katie Elder inizia con la celebrazione funebre in onore di Katie Elder, madre di quattro figli che per l’occasione hanno modo di rivedersi. I ragazzi erano ben consapevoli dell’integrità della madre, ma qualcosa destava in ognuno un certo scetticismo in riferimento alla tragicità della scomparsa. Tutto era organizzato a regola d’arte, quasi come fosse effettivamente un evento previsto e naturale, eppure alcune circostanze e dettagli sembravano accennare ad un mistero da svelare.

In particolare, i ragazzi ragionavano su quanto fosse particolare che la morte della madre fosse così vicina temporalmente all’assassinio del padre e alla cessione della fattoria di famiglia dopo che proprio il genitore ne aveva perso la titolarità a causa di una scommessa di gioco. Tutto ciò era venuto fuori solo dopo la morte della donna, come se appunto Katie volesse cercare di insabbiare qualcosa per non coinvolgere i figli nelle questioni intricate che avevano portato alla scomparsa di entrambi i genitori. Tra gli individui più loschi e che potevano aver avuto un coinvolgimento con gli affari di famiglia, un certo Hastings era sotto la lente d’ingrandimento.

In seguito ad una colluttazione proprio con i suoi uomini viene fuori la notizia che la madre aveva effettivamente iniziato a intrattenere alcune trattative con allevatori del posto al fine di piazzare la propria fattoria. Nonostante la voglia di rivalsa, i ragazzi cadono in un tranello organizzato proprio dal commerciante indiziato. Quest’ultimo finge di voler collaborare per aiutarli e attira in casa lo sceriffo; dopo averlo assassinato rende le tracce riferibili proprio ai ragazzi che vengono dunque accusati e incarcerati. Nonostante tutto, lotteranno fino alla fine per smascherare Hastings; dopo tante difficoltà riusciranno nell’intento vendicando così la morte dei genitori, in particolar modo della madre.

