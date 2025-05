Per depurare il corpo ci si può affidare a degli alimenti che rappresentano un vero toccasana per il corpo. Ce ne sono 5 importantissimi.

Questi eliminano infatti le tossine presenti nell’organismo, cioè quei prodotti di scarto che possono anche arrivare dall’esterno, cioè da un’alimentazione scorretta oppure dall’inquinamento ambientale. Il corpo le elimina spesso mediante le feci, l’urina e il sudore, grazie all’azione del fegato, dei reni e dell’intestino. Quando le tossine si accumulano si possono infatti avvertire diversi sintomi come gonfiore, stanchezza, mal di testa, irritazioni gastrointestinali, eruzioni cutanee, colorito spento, eccesso di sebo o pelle secca, forfora o perdita di capelli.

Si può quindi seguire un regime alimentare serio per eliminare le tossine in eccesso e per garantire un miglioramento dello stato di salute generale. Sarebbe ad esempio bene optare per frutta e verdura di stagione, cereali integrali, spezie dalle proprietà antiossidanti e semi ricchi di acidi grassi.