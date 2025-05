Il nostro è un Paese ricco di luoghi unici e affascinanti dove scegliere di trasferirsi, i luoghi magici e incantevoli dove andare.

Il pensiero di trasferirsi in un piccolo borgo lontano dalla città e dalla sua atmosfera caotica sfiora sempre più persone e, per fortuna, in Italia abbiamo tantissimi luoghi unici dove è davvero possibile cambiare drasticamente vita. Cinque sono i borghi migliori e più belli dove potersi trasferire per vivere in modo tranquillo, immersi in un scenari senza tempo e respirare un’aria pulita.

L’Italia è un paese ricco di luoghi unici, dalle isole ai borghi più nascosti, offre davvero tantissimi posti – aldilà delle bellissime città – in cui vivere. E i piccoli centri abitati sono sicuramente tra questi, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, dove poter vivere a contatto con la natura e soprattutto lontano dall’inquinamento cittadino.

Quali sono i cinque borghi in cui si vive meglio in Italia

Se si è decisi a cambiare vita, scegliendo di trasferirsi a vivere in un affascinante borgo, pare davvero che in Italia ci sia l’imbarazzo della scelta. Tra i tantissimi luoghi in cui vivere, pare che cinque siano i borghi che vanno per la maggiore.

Sulle meravigliose colline toscane c’è Anghiari, un borgo situato a pochi chilometri da Arezzo, che sembra praticamente essersi fermato nel tempo. Una piccola cittadina medievale, nota per una grande battaglia avvenuta nel 1440, offre un panorama mozzafiato, un centro abitato incantevole e un’aria davvero pulita. Posizionato molto vicino all’autostrada A1, è anche comodo per raggiungere in modo facile diverse città toscane e umbre.

Molto più al Sud, precisamente in Puglia, c’è il borgo di Cisternino, situato tra ulivi e trulli. Anche qui sembra di immergersi in una vera e propria favola, una piccola bomboniera architettonica che ha ottenuto anche il riconoscimento come uno dei borghi più belli di Italia. E’ una vera e propria oasi di pace e tranquillità, il luogo perfetto dove vivere. Il centro storico si districa in tante piccole viuzze dove ci sono anche tanti locali e ristoranti.

Tornando al Nord, invece, troviamo Chiavenna, un borgo famoso per la qualità della vita che offre. Situato in un’ottima posizione, in provincia di Sondrio, è a metà strada tra il Lago di Como e la Svizzera. Un borgo di montagna dove vivere in modo tranquillo e a contatto con la natura. Non mancano i principali servizi, tra cui scuole e altre organizzazioni cittadine.

Tra Roma e Napoli c’è il borgo di Sperlonga con un litorale da mozzare il fiato. E’ un piccolo paesino sul mare, dove ci si può godere il sole e la spiaggia praticamente ogni giorno. Non mancano scuole, negozi e vari locali, che si riempiono soprattutto nella stagione estive. Vicino si trovano Formia e Gaeta, due località turistiche molto rinomate.

Infine in Umbria c’è Orvieto, meraviglioso borgo medievale dove storia e bellezza si fondono in un panorama unico e ricco di fascino. Anche qui non mancano i principali servizi come scuole e ospedali, ci sono poi diversi negozi e ristoranti, insomma tutto quello che serve per vivere bene.