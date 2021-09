Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Terza puntata: Lojacono sconvolto

I Bastardi di Pizzofalcone 3 tornano la settimana prossima, lunedì 4 ottobre, con la terza puntata. Le anticipazioni della fiction con Alessandro Gassman protagonista rivelano nuovi accadimenti, tra misteri, omicidi e inaspettati colpi di scena. La terza puntata della serie, intitolata Rose Rosse, coinvolge uno dei Bastardi in un terribile assassinio.

Per lui arriva il momento di fare i conti con alcuni fantasmi del suo passato, ma non solo: il caso che lo ha coinvolto è talmente grave e delicato che non può nemmeno chiedere aiuto agli amici o ai colleghi, ne condividere con loro le preoccupazioni del caso. Un grande dubbio lo attanaglia: è tutta colpa sua o no? Nella prossima puntata ci toglieremo ogni dubbio.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni terza puntata: un omicidio sconvolge le vite dei protagonisti

Tra sette giorni tornano i Bastardi di Pizzofalcone 3, con una terza puntata che si preannuncia molto movimentata. Alessandro Gassman, che nella fiction, veste i panni dell’ispettore Lojacono è alle prese con nuovi casi sconvolgenti. Lui e gli altri protagonisti saranno chiamati a gestire accadimenti imprevisti, tra cui un omicidio davvero efferato.

Come se la caveranno l’ispettore Lojacono e gli altri personaggi interpretati da Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena Iansiti, Matteo Martari e Maria Vera Ratti? Appuntamento col nuovo episodio fissato per lunedì 4 ottobre 2021 a partire dalle ore 21.25 circa, sempre su Raiuno.

