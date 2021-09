I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Anticipazioni oggi 27 settembre: la Piras in pericolo?

I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni puntata oggi, 27 settembre

I Bastardi di Pizzofalcone 3 torna in onda questa sera su Rai1. Un’altra serata complicata e con implicazioni personali per i protagonisti della fiction con Alessandro Gassman che questa sera prenderà di nuovo le redini della sua squadra per cercare di risolvere quello che sembra essere un femminicidio. Nell’episodio dal titolo “Vuoto” della terza stagione della fiction, al centro di tutto ci sarà proprio la scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi ma che, a quanto pare, non era altrettanto ben voluta dal marito ed è per questo che si pensa subito a lui come possibile assassino.

Chi ha seguito la serie fino a questo momento sa bene che le apparenze non sono mai quelle che sembrano e che i Bastardi si ritroveranno a dover lavorare su quella che è un’intuizione, sarà davvero la strada giusta da seguire o niente è come sembra anche in questo caso?

I Bastardi di Pizzofalcone 3, la Piras ancora in pericolo?

Prende il via da qui il nuovo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 in cui proprio il Commissario Martini, nuova arrivata nella squadra, non sembra intenzionata a volersi basare su un’intuizione per risolvere il caso. La nuova arrivata è una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, ma, soprattutto, è una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra che dovranno limitarsi un po’ con la loro indagine proprio per evitare poi dei problemi sul lavoro.

Come sempre non ci sarà solo il caso verticale da risolvere visto che il pubblico continuerà ad avere informazioni sulle rete dello stalker minaccioso che continua a perseguitare Laura Piras, cosa ne sarà di lei questa volta?

