I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà? Mistero sul futuro della fiction/ Alessandro Gassman: “Non so se…”

I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà? Le parole di Alessandro Gassman

Iera sera, lunedì 13 novembre 2023, è andato in scena l’ultimo atto della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. La fiction con protagonisti Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e Massimiliano Gallo, fra gli altri, è un prodotto di punta per la Rai, anche grazie agli ottimi ascolti e al consenso ricevuto dal pubblico. Tuttavia, archiviata questa quarta stagione, la principale domanda che i telespettatori si pongono è la seguente: I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà?

Il futuro attualmente è ancora tutto da scrivere, e anche le parole di Gassman, condivise sul suo profilo X pochi giorni fa, prima della messa in onda dell’ultima puntata di ieri sera, denotano incertezza: “Con “I Bastardi Di Pizzofalcone” lunedì prossimo si chiude la quarta stagione. Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017, 22 storie, sette anni di lavoro , siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti: troupe, produttori, colleghi, e un grazie particolare a Maurizio De Giovanni senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso, ed a Napoli, la vera protagonista con tutti noi. A lunedì prossimo!“.

Gli impegni del cast, da Massimiliano Gallo a Simona Tabasco

Al momento, dunque, non ci sono certezze effettive sul futuro della serie. Quello che però il pubblico si auspica è che le vicende che ruotano attorno al commissariato di polizia di Pizzofalcone possano quanto prima ritornare sul piccolo schermo. Un altro aspetto da prendere in considerazione è che buona parte del cast è impegnata su altri fronti professionali, sempre inerenti al mondo delle fiction. Alessandro Gassman, per esempio, tornerà presto in onda in Rai con la seconda stagione di Un Professore.

C’è poi Massimiliano Gallo, negli ultimi anni protagonista sul set di fiction quali Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Simona Tabasco, inoltre, ha ottenuto un grande successo in The White Lotus dopo l’addio a Doc – Nelle tue mani. Tanti impegni sul set, dunque, per gli attori protagonisti di questa serie. Il futuro de I Bastardi di Pizzofalcone 5, dunque, è ancora avvolto nel mistero.

