I Booda/ A rischio eliminazione con il loro Inedito? (X Factor 2019)

I Booda sono uno dei due gruppi di X Factor 2019 rimasti ancora in gara per questa semifinale. La categoria è stata assegnata a Samuel, leader indiscusso dei Subsonica, gruppo torinese da anni sulla cresca dell’onda. A comporre questa band formata da tre elementi troviamo: Alessio Sbarzella (batteria), Federica Buda (voce) e Martina Bertini (basso). Le loro età sono rispettivamente di 39, 27 e 32 anni. Federica è la frontman del gruppo nel suo ruolo da voce solista. Di origini siciliane, si è trasferita a Roma ormai da dieci anni. Anche Alessio vive nella Capitale anche se è originario di Anagni. Martina invece è romana doc. Le due presenze femminili della band iniziano a studiare musica fin da quando erano molto piccole. Alessio invece, si è inserito anche per via delle stesse affinità musicali con le altre due componenti. Il loro genere infatti, si mescola all’hip hop, all’rnb e al soul. I tre si sono conosciuti per merito di amici comuni e, dopo avere scoperto numerose cose in comune, hanno deciso di mettere in piedi questo progetto musicale.

I Booda, X Factor 2019: la band black di Samuel

I Booda apprezzano moltissimo il loro giudice, ecco cosa dicono di lui: “Il nostro giudice Samuel è un grande artista, a tutto tondo, che stimiamo da tanto tempo. Aver scoperto che sarebbe stato giudice di X Factor e soprattutto delle band ci ha quasi sconvolti. Il motivo è che non vogliamo deludere noi stessi e l’idea che ci siamo da sempre fatti di lui. Noi lo vediamo veramente grande. Per fortuna però se ci ha portati fin qui è perché stima il lavoro che abbiamo fatto e ci auguriamo che anche a seguire possa essere altrettanto motivante, eclettico e che possa spaziare. Come fare un viaggio ultra sensoriale con lui”. Nel singolo della band c’è anche un po’ di Imperia. Ed infatti, ad essersi occupato della masterizzazione ci ha pensato l’imperiese Giovanni Nebbia, Sound Engineer dell‘Ithil World Mastering & Recording Studio. Intervistato da ImperiaPost ha raccontato come è nata la loro collaborazione: “Da diverso tempo collaboro con Alessandro Bavo. Lui, insieme a Samuel, è il produttore che sta seguendo i gruppi di X-Factor 2019. Grazie alla fiducia che hanno nei miei confronti, ho quindi avuto l’opportunità di occuparmi del nuovo inedito dei Booda. Ho svolto il mio lavoro di master of engineering. Il pezzo ha una forte componente elettronica, stile dubstep, una bella sfida”. Durante la semifinale i Booda canteranno Dibby Dibby Sound di Dj Fresh vs Jay Fay e Level Up di Ciara.

