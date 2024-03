I Camaleonti, chi sono e canzoni/ Dal successo di Chiedi Chiedi e Sha la la la la, al Festival di Sanremo

I Camaleonti chi sono: carriera e canzoni di successo

I Camaleonti, sono un gruppo musicale in voga negli anni’60; esponenti del beat rock italiano, in un primo momento si sono chiamati Mods e Beatnicks. Livio Macchia, Riki Maiocchi e Paolo de Ceglie fondano la band che ha portato il beat internazionale anche in Italia. Nel 1965, il gruppo si presenta al primo Raduno Beat a Milano dove viene notato da Miki Del Prete, paroliere di Adriano Celentano. Gli artisti accetteranno un contratto con la Kansas con il quale otterranno subito un grande successo.

Il singolo Chiedi Chiedi e Sha la la la la vende circa 40 000 copie. Successivamente a scalare le vette delle hit del momento è Portami tante rose. Nel 1966 viene pubblicato l’album d’esordio del gruppo, The Best Records in the World. I successi della band sono entrati nella storia della musica italiana, con le cover di diversi successi internazionali: Non sperarlo cover di If You Gotta Go, Go Now di Bob Dylan, Se ritornerai cover di Norwegian Wood dei Beatles, Uno solo di noi cover di A Must to Avoid degli Herman’s Hermits, I capelloni cover di Over and Over di Bobby Day, Tu credi in me cover di And my baby’s gone dei Moody Blues e Come mai cover di Get Off of My Cloud dei Rolling Stones. Nel 1967 esce il secondo album del gruppo dal titolo Portami tante rose. Successivamente i Riki Maiocchi lascia il gruppo per dedicarsi alla carriera da solita e, al suo posto subentra Mario Lavezzi. Il culmine nella carriera de I Camaleonti arriva nel 1968 con il brano L’ora dell’amore cover italiana di Homburg dei Procol Harum.

I Camaleonti, gli anni d’oro della musica italiana

Dopo aver pubblicato diversi singoli con la Kansas, I Camaleonti lasciano la casa discografica e approdano alla CBS per ottenere maggiore distribuzione. Qui sono diversi i singoli ad uscire: Non c’è niente di nuovo, Vita facile, L’ora dell’amore, Noi e gli altri, Io per lei, Il diario di Anna Frank, Applausi, Torna Liebelei.

Il gruppo approderà a Sanremo nel 1968 con il brano Vita Facile. Il Festival era presentato da Marisa Sannia e Ornella Vanoni. L’anno successivo pubblicano l’album Vita d’uomo che contiene il singolo Mamma mia. Sempre nello stesso anno, gli esponenti della beat italiana approdano al Cantagiro e alla sesta edizione del Festival Bar dove si recheranno altre volta nel corso della loro carriera. Nel 1973 sono arrivati in finale a Canzonissima e partecipano nuovamente al Festival di Sanremo classificandosi all’undicesimo posto. Sempre lo stesso anno vincono al disco per l’estate con il brano Perché ti amo. Nel 1979 partecipano nuovamente a Sanremo con il brano “Quell’attimo in più”, che si classifica terzo. Dopo numerosi cambi di formazione, oggi I Camaleonti sono formati da: Livio Macchia, Valerio Veronesem Massimo Brunetti e Massimo di Rocco. Nel corso della loro carriera, il gruppo che pian piano abbandona il genere beat per spostarsi su una musica più tradizionale.

