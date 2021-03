I CAMALEONTI/ Chi sono? Gerry, il bello del gruppo, e il suo incontro fatale con Nada

La vita di Nada, protagonista questa sera del biopic La bambina che non voleva cantare, s’intreccia con quella dei Camaleonti e in particolare con Gerry Manzoli, ex bassista del gruppo che Nada ha sposato nel 1973. I Camaleonti – precedentemente noti come Mods e Beatnicks – sono un complesso musicale di genere beat nato negli anni Sessanta e tuttora in attività. La formazione attuale comprende cinque componenti: Livio Macchia (voce, chitarra e basso), Antonio Cripezzi (voce, pianoforte e violino), Valerio Veronese (chitarre e voce), Massimo Brunetti (pianoforte, tastiere e voce) e Massimo Di Rocco (batteria). Fino all’’82 ha fatto parte del gruppo anche Manzoli, in questo caso suonando la chitarra acustica.

I Camaleonti, Gerry Manzoli e il suo incontro con Nada

Nel corso degli anni, i Camaleonti hanno contribuito a una vera e propria rivoluzione della musica italiana importando dall’Inghilterra sonorità beat, presenti prima nelle loro cover e poi nei successi firmati direttamente dal gruppo. Uno su tutti è l’Eternità, presentato al Festival di Sanremo del 1970 insieme a Ornella Vanoni, con cui si classificarono quarti. L’incontro di Nada con i Camaleonti è avvenuto proprio nell’ambito della loro attività musicale: in quel periodo, sia lei che Gerry – il suo futuro marito – erano sulla cresta dell’onda. “Sono pietre miliari sul cammino, gli incontri”, ha raccontato Nada in un’intervista del 13 aprile 2018 a Io donna. “Ma – ne sono certa – non sento di aver mai scelto niente tra le cose fondamentali che mi sono capitate: io sono sempre stata scelta. Come se qualcuno da lassù avesse detto ogni volta: ‘lei’. Certo, poi mi sono messa a disposizione, perché io mi butto, d’istinto”. E si è buttata anche nella relazione con Gerry, che all’epoca era considerato il più bello dei Camaleonti. Dopo il matrimonio, i due hanno avuto una figlia, Carlotta, oggi direttore di produzione nel mondo del cinema.



