I cannoni di San Sebastian/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn

I cannoni di San Sebastian va in onda oggi, martedì 18 ottobre, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Si tratta di un film che unisce western e avventura prodotto tra Francia, Italia e Stati Uniti nel 1968 da Jacques Bar ed Ernesto Enrìquez. Per la direzione del film è da menzionare il contributo di Henri Verneuil, alla guida di attori del calibro di Sam Jaffe, Charles Bronson, Silvia Pinal e Anthony Quinn. Il film è un western realizzato traendo come spunto attendibile l’opera letteraria dal titolo omonimo e realizzata da W. B. Fahery.

La rappresentazione cinematografica presenta però un’importante differenza con il romanzo da cui è tratta; il protagonista sarebbe dovuto essere un ex soldato con la volontà di dedicarsi alla vita religiosa. Nella pellicola invece Leon è di fatto un fuorilegge, che viene unicamente scambiato come ecclesiastico ma che non ha alcuna intenzione di perseguire quella strada.

I cannoni di San Sebastian, la trama del film

In I cannoni di San Sebastian siamo nel settecento, un fuorilegge è alle prese con un fervido inseguimento ai suoi danni da parte dei soldati messicani infuriati per le sue malefatte. Leon cerca a tutti i costi di sfuggire all’agguato e trova rifugio presso una chiesa gestita da padre José. Tale azione di tutto rispetto costa però al sacerdote il trasferimento, precisamente presso un luogo lontano e sperduto chiamato San Sebastian. Dopo essere riuscito a scampare ai messicani, Leon decide di ricambiare il favore offertogli dal religioso agendo come scorta in suo favore fino a destinazione. Dopo aver ricevuto una incredibile rivelazione da parte della sua amante, il fuorilegge continua il suo viaggio con il sacerdote per vie anguste e tortuose.

Dopo tante fatiche arrivano a destinazione ma incredibilmente il prete viene ucciso da un colpo di fucile. Leon aggredisce l’assassino ma per volere di Josè decide di lasciarlo andare. Nonostante la decisione di risparmiare il killer, viene prontamente aggredito da un altro gruppo di malviventi convinto che il bandito fosse in realtà anche lui un prete. La gang non aveva alcuna intenzione che nel villaggio si ripristinasse un sistema religioso e per questa ragione decidono di imprigionarlo sotto il sole lasciandolo morire lentamente e in agonia.

Fortunatamente, sono gli stessi abitanti del villaggio a liberarlo, devastati dalle angherie della banda di malviventi. Inizialmente Leon vorrebbe restare in quel luogo per aiutare le persone in difficoltà, ma dissuaso dal popolo stesso decide alla fine di raggiungere la sua compagna in procinto di sposarsi con un altro uomo. Si trattava proprio del governatore, al quale prontamente chiede un aiuto in armi e soldati per risolvere la questione a San Sebastian.

Le richieste vengono soddisfatte ma l’esercito decide di lasciare al fuggitivo la totale autonomia della missione negando ulteriori aiuti. Quando l’opera di ricostruzione della città sembra andare per il meglio la città viene però attaccata da un gruppo di indiani inferociti.

Dopo una lunga e difficoltosa battaglia gli uomini della città trionfano, elogiando Leon che è però costretto a dichiarare di non essere in realtà un prete. Quando tutto sta per tornare alla normalità, nel finale del film Leon è costretto nuovamente a darsi alla fuga con l’arrivo delle forze di polizia di nuovo sulle sue tracce visto il suo passato da fuorilegge.

