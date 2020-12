I cannoni di San Sebastian/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson (oggi, 3 dicembre)

I cannoni di San Sebastian va in onda oggi, giovedì 3 dicembre, nel pomeriggio di Rete 4. Si tratta di un film realizzato nel 1968 tra Francia, Italia e Messico. Il titolo è tratto dal romanzo A Wall for San Sebastian, scritto da William Barby Faherty. Si avvale della sceneggiatura di Serge Gance, Miguel Morayta, Ennio De Concini e James R. Webb, della distribuzione in Italia della Metro-Goldwyn-Mayer, del montaggio di Françoise Bonnot e delle musiche del Premio Oscar Ennio Morricone. La regia è stata affidata al francese Henri Verneuil, vincitore nel 1996 del prestigioso Premio César alla carriera e noto anche per Colpo grosso al Casinò, Il poliziotto della brigata criminale e L’oro dei legionari. Protagonista è Charles Bronson, diventato famoso grazie alla serie Il giustiziere della notte e per i film I magnifici sette, La grande Fuga e C’era una volta il West. Al suo fianco, il pluridecorato collega Anthony Quinn, vincitore di due Oscar nel 1953 e nel 1957 per Viva Zapata! e Brama di vivere e candidato in altre due occasioni. C’è anche Anjanette Comer, famosa per Il caro estinto e A sud ovest di Sonora. Il cast viene completato da Sam Jaffe, Silvia Pinal, Emilio Fernández e Leon Askin.

I cannoni di San Sebastian, la trama del film

La trama di I cannoni di San Sebastian è ambientata nel Settecento nella regione messicana del Chihuahua. Si apre con la presenza di un bandito, Leon, che si rifugia presso una chiesa cittadina e ottiene diritto d’asilo. Il sacerdote che lo ha accolto, José, viene trasferito presso un villaggio remoto. Intanto, Leon scappa e aiuta il frate nel suo viaggio. Nel tragitto, incontra la sua ex amante che gli promette di fargli concedere la grazia da parte di suo marito, il governatore. Leon e padre José arrivano a San Sebastian, una landa desolata e solidaria. Il prete viene ucciso da un cecchino e Leon lo seppellisce, facendo andare via l’aggresore. Una giovane donna viene in soccorso di Leon, che viene fatto prigioniero da uomini armati che odiano i preti. Leon, nel frattempo, scappa dalla sua ex amante e si finge sacerdote, aiutando la gente del villaggio a liberarsi dalla schiavitù. Il governatore accetta la sua richiesta e Leon addestra la popolazione, difendendosi dagli attacchi degli indiani. L’uomo viene catturato dai gendarmi, ma riesce a scappare insieme a Kinita, la donna della quale si era innamorato.



