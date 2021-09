I cannoni di San Sebastian/ Un wester d’annata nel pomeriggio di Rete 4

I cannoni di San Sebastian va in onda oggi 10 settembre, alle ore 16:30 su Rete 4. Si tratta di un’opera cinematografica che ha debuttato nei cinema nell’anno 1968 e che appartiene ai generi western e avventura. Il regista di questo film è Henri Verneuil mentre la sceneggiatura è stata curata da Serge Gance, Miguel Morayta, Ennio De Concini e James R. Webb.

La Favorita/ Streaming del film su Rai 3 tra ironia e situazione della donna

Nel cast del film sono presenti diverse icone del cinema come Anthony Quinn, Anjanette Comer, Charles Bronson, Sam Jaffe, Silvia Pinal e Emilio Fernandez. Le musiche di questo film sono state realizzate dal magnifico Ennio Morricone mentre il montaggio è stato curato dal premio Oscar Francoise Bonnot.

I cannoni di San Sebastian, la trama del film

Leggiamo la trama de I cannoni di San Sebastian. Leon Alastray è un bandito in fuga dal Messico. Il governo gli da la caccia con l’esercito perché si è macchiato di diversi crimini. Per questa ragione, Leon fugge notte e giorno in cerca di un rifugio. L’occasione propensa per lui si presenta quando visita un piccolo paesino, dov’è presente una chiesa con a capo Padre Jose. Quest’ultimo decide di dare asilo a Leon e proteggerlo dal Governo. Per questa ragione, viene disposto il trasferimento di Padre Jose. Il prete verrà trasferito nel villaggio sperduto di San Juan. Per arrivare a questo luogo remoto, il prete dovrà affrontare un viaggio molto pericoloso, attraverso un deserto che presenta molteplici insidie.

Pelè, Canale 5/ Streaming del film "senza estro" sul grande campione di calcio

Leon Alastray capisce che il padre gli ha fatto un atto di carità e decide di accompagnarlo nel suo viaggio difficile come guardia del corpo. Lungo il tragitto, saranno davvero tante le difficoltà che i due affronteranno. Allo stesso tempo, Leon avrà anche il tempo di incontrarsi con la sua amante, che gli confesserà un avvenimento terribile. La strana coppia formata dal prete e dal bandito, riuscirà comunque a prevalere ed entrambi non saranno più gli stessi dopo aver affrontato quell’avventura insieme.

LEGGI ANCHE:

Tutto per la mia famiglia / Su Rai 2 il film con Jennie Garth e sua figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA