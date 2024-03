I Caressa, Pechino express 2024/ Dopo il trionfo la commozione di papà Fabio per la figlia Eleonora

In appena due tappe, i Caressa hanno dimostrato di fare sul serio a Pechino Express 2024. Non avevamo dubbi, pensando soprattutto alla grinta del celebre telecronista sportivo che insieme alla figlia Eleonora sta mettendo tutto se stesso in questo viaggio dalle mille emozioni. La settimana scorsa, la coppia dei Caressa ha fatto scintille, portando a casa la tappa e dimostrando un feeling davvero niente male. Non solo: Fabio ed Eleonora hanno condiviso un momento tenerissimo e forse inaspettato.

I CARESSA, PECHINO EXPRESS 2024/ Fabio si commuove per il viaggio con la figlia Eleonora

Papà Fabio, dopo che sua figlia Eleonora ha convinto un passante a dar loro un passaggio, quando si trovavano in Vietnam, si è completamente sciolto di commozione mostrando tutto l’affetto paterno, la stima e l’amore nei suoi riguardi. Dopo la vittoria dei Caressa, c’è stata anche la prima eliminazione, con l’addio dei Romagnoli, la coppia formata da Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi.

Con la vittoria della seconda tappa di Pechino Express 2024 i Caressa si sono fatti dei nemici? Ne è convinto Paolo Cevoli dei Romagnoli, eliminato insieme alla sua partner Elisabetta Garuffi, proprio da Fabio ed Eleonora Caressa. Con fare ironico, ovviamente, Cevoli ha fatto intendere che ci saranno conseguenze per il volto di Sky Sport. “Si è fatto dei nemici in Romagna”, la battuta di Cevoli dopo il game over di Pechino Express 2024.

La coppia padre e figlia, infatti, poteva decidere chi eliminare tra i Romagnoli e le Amiche. Così la scelta è ricaduta sui Romagnoli per la gioia di Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, salve al fotofinish. Ai Caressa e alle altre coppie, a partire dalla terza tappa, si aggiungerà una nuova coppia, quella delle Ballerine, ovvero Megan Ria e Maddalena Svevi, ex allieve di Amici di Maria De Filippi.

