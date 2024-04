I Caressa, Pechino Express 2024/ L’irruenza di Fabio fa brutti scherzi, sua figlia Eleonora penalizzata?

Fabio Caressa e sua figlia Eleonora a Pechino Express 2024 hanno condotto fin qui un percorso splendido fino alla puntata che ha preceduto la quarta tappa, dove il celebre telecronista sportivo si è reso protagonista di uno sfogo un po’ penalizzante per la coppia. Papà Fabio, infatti, non ha gradito l’audace sorpasso in auto, sotto la pioggia, di Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Queste ultime, giustamente, hanno spiegato che non erano loro alla guida della vettura, attribuendo le responsabilità al conducente.

Nel frattempo però Fabio non ci ha più visto. Ha provato tanta rabbia e tanta paura, soprattutto il timore che sua figlia Eleonora potesse farsi male. Così la sua irruenza ha preso il sopravvento su ogni cosa. E infatti ad un certo punto papà Caressa ha giurato “provvedimenti”, chiedendo alla produzione di esprimersi su questo episodio. Una caduta di stile che fa scivolare la coppia in fondo alla “classifica di gradimento”.

Fabio Caressa e sua figlia Eleonora chiamati a riscattarsi nella quinta tappa di Pechino Express 2024

Sul web, infatti, sono molti gli utenti che non hanno apprezzato lo sfogo di Caressa. Altri, invece, ammettono che si sarebbero comportati allo stesso modo, essendoci in gioco l’incolumità della figlia. Insomma, il sorpasso delle Amiche è stato alquanto azzardato e rischioso, ma la cosa si sarebbe dovuta chiudere nel giro di poche ore. Invece Fabio Caressa ha continuato a lamentarsi, mettendo in difficoltà la stessa Eleonora che forse avrebbe preferito riprendere la gara.

La tappa dei Caressa a Pechino Express 2024, fondamentalmente, è stata una sorta di supplizio. L’auspicio è che nella quinta puntata Fabio ed Eleonora tornino a correre. Li vogliamo vedere battaglieri come sempre, ma più focalizzati sulla gara e meno sulla polemica. E’ pur sempre un gioco e nessuno, fortunatamente, si è fatto male.

