I casi della giovane Miss Fisher/ Anticipazioni episodio oggi 22 giugno: chi ha ucciso Duane e Gidget?

I casi della giovane Miss Fisher, anticipazioni episodi oggi, 22 giugno

Ha fatto il suo debutto in italia la scorsa settimana I casi della giovane Miss Fisher, la serie poliziesca in quattro episodi in onda in prima serata su Rai2 da martedì scorso. Anche questa sera la giovane Peregrine Fisher, nipote di Phryne Fisher, dovrà vedersela con Max e l’armata di New Amsterdam in scena su Canale5, con quale risultato? L’affascinante detective nata dalla penna di Kerry Greenwoo spingerà il pubblico nell’Australia degli anni ‘60 quando Peregrine lascia la sua noiosa vita provinciale a favore di una carriera da investigatrice senza paura in quel di Melbourne. A quanto pare una zia è morta e le ha lasciato una misteriosa eredità e le cose si complicano quado la giovane, supportata da un gruppo di donne, le “Club delle Avventuriere”, si occupa del suo primo caso, la morte di una modella.

Due morti e un caso da risolvere, come andrà a finire questa volta?

Cosa succederà adesso nella nuova puntata in onda questa sera de I Casi della giovane Miss Fisher? Prende il via da una nuova vittima il secondo appuntamento con I casi della giovane Miss Fisher quando, durante uno spettacolo televisivo, Duane e Gidget muoiono misteriosamente. Il primo a finire nel mirino di Miss Fisher è l’ex fidanzato, Eric, che è subito indiziato per il duplice omicidio. Durante le indagini, Peregrine scopre che molti dei personaggi vicini alle due vittime in realtà nascondono dei segreti e covano dei vecchi rancori e nel suo percorso avrà accanto il Detective James Steed. A quanto pare per risolvere il caso ci si dovrà occupare del passato di Violetta e anche di quelle che sono le sue origini italiane. Nel cast della serie Geraldine Hakewill è Peregrine Fisher, Joel Jackson è il detective James Steed e Catherine McClements è Birdie Birnside.

