I casi della giovane Miss Fisher/ Anticipazioni puntata 15 giugno: chi è Peregrine?

Debutta questa sera, 15 giugno 2021 su Rai2, una nuova serie poliziesca che porta il titolo di “I casi della giovane Miss Fisher”. La Rai ci svela che saranno quattro episodi, in onda a partire da questa sera, in prima serata. Protagonista della storia è Peregrine Fisher, giovane nipote di Phryne Fisher che tutti ricorderanno come la detective degli anni ‘20 di “Miss Fisher – Delitti e Misteri”, ispirata ai romanzi gialli di Kerry Greenwood. Si tratta dunque di un sequel della serie, ambientato molti anni dopo (siamo negli anni ’60) ma ci troviamo sempre in Australia. Nella prima puntata della serie TV siamo precisamente nel 1964 e scopriamo chi è la giovane Peregrine Fisher. La protagonista cambia totalmente vita e, da quella solitaria e insoddisfacente di provincia, viene catapultata in una carriera da investigatrice impavida.

Primo caso per Peregrine Fisher: chi ha ucciso la modella?

Peregrine Fisher ha ricevuto un’eredità da parte della sua celebre zia Phryne, morta in un incidente aereo, che viveva a Melbourne e, per questo, si reca nella città australiana. Arrivata qui, la giovane incontra un gruppo di donne straordinarie del “Club delle Avventuriere”, di cui la zia faceva parte. Queste la aiuteranno a prendere nelle sue mani l’eredità di detective lasciatale da sua zia, occupandosi subito del primo caso: la morte di una modella, uccisa ad una sfilata di moda sposa. Riuscirà a risolverlo? La protagonista Peregrine è interpretata da Geraldine Hakewill. Nel cast anche Joel Jackson (il detective James Steed), Catherine McClements (Birdie Birnside), James Mason (Eric Wild) e Greg Stone (l’ispettore capo Percy Sparrow).

