I casi della giovane Miss Fisher, anticipazioni puntata 28 giugno 2024/ Peregrine e James di nuovo vicini

I casi della giovane Miss Fisher, anticipazioni 28 giugno 2024

Venerdì 28 giugno ritorna in prima serata su Rai 2, alle ore 21.20, un nuovo appuntamento con la seconda stagione della serie crime che sta appassionando il pubblico italiano, I casi della giovane Miss Fisher, basata sui romanzi di Kerry Greenwood e sequel di Miss Fisher – Delitti e misteri. Questa sera, nel corso della nuova puntata, Miss Fisher sarà chiamata a risolvere due nuovi casi e per farlo dovrà impegnarsi tantissimo soprattutto perché si ritroverà ad indagare per scagionare una persona a lei vicina.

Accanto ai casi da risolvere, non mancheranno i problemi personali di Peregrine che, dopo il matrimonio, con James, si è ritrovata a dover affrontare una serie di problematiche. Tuttavia, la vita privata riserverà a Miss Fisher qualche gioia perché dopo un periodo particolarmente difficile durante il quale pensava di non riuscire a trovare una soluzione, ritroverà l’armonia con James.

Due nuovi omicidi nelle anticipazioni de I casi della giovane Miss Fisher

Come svelano le anticipazioni, nel primo episodio della nuova puntata de “I casi della giovane Fisher” in onda questa sera dal titolo “Delitto al bowling”, la cittadina è sconvolta da una violenta rissa al bowling durante la quale perde la vita un ragazzo. Le cose diventano ancora più complicate quando ad essere arrestato dalla polizia è il nipote di Violetta con l’accusa di omicidio portando Peregrine ad utilizzare tutte le sue forze per dimostrare l’innocenza del ragazzo e scoprire il vero colpevole ma la presenza, nell’elenco dei sospettati di Percy Sparrow mette James in grande difficoltà.

Nel secondo episodio della serata dal titolo “Colpo di grazia”, le anticipazioni de “I casi della giovane Fisher” svelano che il presidente del Sandridge Pigeon Club viene trovato morto durante lo svolgimento di una gara di piccioni con il corpo ricoperto di piume. Nel frattempo Birdie è impegnata in una missione misteriosa che deve portare a termine mentre Peregrine deve capire anche quale sarà il futuro della relazione con James con cui, dopo l’ultimo periodo particolarmente difficile, le cose cominciano a migliorare al punto che i due iniziano lentamente a riavvicinarsi e a riallacciare i rapporti

I casi della giovane Fisher: dove siamo rimasti

Nell’appuntamento precedente della serie “I casi della giovane Fisher”, abbiamo visto Miss Fisher impegnata nella risoluzione dell’omicidio di un bracciante, morto proprio poche ore prima del matrimonio della protagonista. Sconvolta, Peregrine ha deciso di aiutare James a risolvere questo caso che lo ha visto particolarmente coinvolto poiché l’omicidio era stato commesso nella proprietà in cui lavora il padre e in cui ha trascorso la sua infanzia.

Nell’episodio successivo, invece, Miss Fisher è stata impegnata a cercare il colpevole della morte di una delle concorrenti di una mostra canina di cui inizialmente era stato accusato proprio il cane. Nel frattempo il rapporto tra Peregrine e James ha affrontato un momento sempre più difficile e la loro relazione ha vissuto una profonda crisi.

