I Cavalieri dello Zodiaco in anteprima a Cartoons On The Bay/ La saga in live action

“I Cavalieri dello Zodiaco”, diretto da Tomek Bagiński, sarà presentato in anteprima italiana in occasione della ventisettesima edizione del “Cartoons On The Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023”, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. L’evento si terrà dal 31 maggio al 4 giugno 2023 a Pescara. La data selezionata per la programmazione è quella di giovedì 1 giugno 2023.

La saga di Masami Kurumada, come riportato da Rai Com stesso in un comunicato, approderà per la prima volta sul grande schermo in live action. Il protagonista Saint Seiya, interpretato dall’attore giapponese Mackenyu, è un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro. In una di queste lotte scopre improvvisamente di avere dei poteri mistici. È così che si ritrova in un mondo di santi e di dei, in cui anch’egli è uno dei protagonisti. Per sopravvivere dovrà infatti diventare uno de “I Cavalieri dello Zodiaco”.

I Cavalieri dello Zodiaco in anteprima a Cartoons On The Bay: l’evento a Pescara

Alla ventisettesima edizione del "Cartoons On The Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023" saranno ospiti anche il regista e produttore cinematografico britannico Peter Lord e il regista e produttore israeliano Ari Folman, i quali riceveranno il Premio alla Carriera, e Ian Mackinnon, produttore e leggenda della stop motion, che ritirerà invece il Premio Studio of the year 2023, assegnato allo Studio MacKinnon & Saunders. Inoltre, quest'ultimo è stato chiamato anche a fare parte della giuria internazionale del festival, che si occuperà di assegnare i Premi Pulcinella delle varie categorie del concorso. Per coloro che non vedono l'ora di vedere "I Cavalieri dello Zodiaco", il film, prodotto dalla Toei Animation Production e interpretato anche da Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl e Sean Bean, uscirà al cinema il 26, 27 e 28 giugno 2023, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

