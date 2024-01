I Cesaroni 7 ci sarà/ Antonello Fassari: “A giugno torno alla Garbatella”

I Cesaroni 7 ci sarà, la conferma del ritorno da Antonello Fassari

I Cesaroni 7 ci sarà: questa è la notizia delle ultime ore che ha suscitato allegria tra il popolo del web. I fan di lunga data ricordano molto bene la serie tv con Claudio Amendola. Correva l’anno 2006 quando I Cesaroni andava in onda per la prima volta su Canale 5. Basata sul format spagnolo Los Serrano, la storia è quella di una famiglia allargata, che nasce quando Giulio Cesaroni e Lucia Liguori, una coppia di ex, si riscopre innamorata e decide di sposarsi. I due vivono a Roma assieme ai figli, avuti da precedenti matrimoni. Tutti insieme, compongono la grande famiglia Cesaroni. L’ultima puntata era stata trasmessa nel 2014, e da allora si erano sempre avute notizie flebili di un possibile ritorno della serie tv cult di Mediaset. Almeno fino a oggi.

La storia fiction/ Anticipazioni 15 gennaio 2024: Ida e Useppe vedono gli ebrei deportati

Antonello Fassari, interprete di Cesare Cesaroni, ha confermato sulle pagine de La Repubblica, il ritorno tanto atteso: I Cesaroni 7 si farà. La settima stagione arriva così a quasi dieci anni di distanza dalla messa in onda dell’ultima puntata. Ma quando inizieranno le riprese? E chi ci sarà nel cast?

I Cesaroni 7: ecco quando ci sarà l’inizio delle riprese

Le riprese de I Cesaroni 7 avverranno già da quest’anno. Come dichiarato da Fassari a Repubblica: “A giugno torno alla Garbatella.” Con il primo ciak che verrà battuto nell’estate 2024, non aspettiamo di vedere le nuove puntate entro l’anno. Tra i tempi di produzione e post produzione, ci vorrà almeno il corso del prossimo anno per la settima stagione, che sarà di nuovo su Canale 5. Non si hanno notizie su chi rivedremo del cast, né su cosa verterà la trama. Una cosa è certa: dopo l’annuncio di Antonello Fassari, già qualcuno altro aveva lasciato intendere che I Cesaroni sarebbero tornati.

9-1-1 Lone Star, terza stagione/ Anticipazioni puntata 14 gennaio 2024: Una bufera di ghiaccio…

Di recente, Claudio Amendola, l’interprete di Giulio Cesaroni, aveva dichiarato a Verissimo: “Belli i Cesaroni, eh? Mah chissà…” ed erano bastate le sue parole per infiammare i tanti fan che attendono un ritorno della serie. Ad alimentare le speranze anche la produttrice Verdiana Bixio di Publispei, la casa di produzione de I Cesaroni, che sulle pagine di FanPage.it aveva dichiarato che per fare una nuova stagione serviva “una storia forte.” Quindi “se ci sarà, si farà.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA