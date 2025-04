I Cesaroni – Il ritorno, al via le riprese: le novità sul cast

Il pubblico è in fermento per l’attesissimo ritorno de I Cesaroni, la serie cult che ha segnato un’intera generazione e che tornerà sul palcoscenico televisivo attraverso un “effetto nostalgia” che sta già facendo impazzire ed innamorare i fan. Le riprese de I Cesaroni – Il ritorno, questo il nome del graditissimo ritorno della fiction con protagonista la famiglia allargata più amata d’Italia, sono già iniziate e vedono all’opera i protagonisti simbolo, come Claudio Amendola e Matteo Branciamore.

Orfani dell’amatissimo Antonello Fassari, morto lo scorso 5 aprile e che nella serie interpretava il personaggio di Cesare, i membri del cast sono all’opera per riportare sul piccolo schermo le avventure della famiglia dei Cesaroni con tantissime novità. Ci saranno infatti personaggi storici ma anche volti nuovi, anticipati da un’indiscrezione di Davide Maggio che ha stilato una lista delle new entry pronte a dire la propria nel cast e ad entrare nel cuore dei telespettatori.

New entry ne I Cesaroni – Il ritorno: da Melissa Monti a Simone Faucci

Tra le new entry ne I Cesaroni – Il ritorno, come anticipa Davide Maggio, troviamo Melissa Monti che interpreterà Caterina: la giovane attrice, che ha già recitato in fiction come Il Tredicesimo Apostolo e Solo per amore, è nota alla cronaca rosa anche per essere la fidanzata di Cristian Totti, il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Tantissime le novità nel cast come Ludovica Longhini, che ha recitato nella serie Marta & Eva su Rai Gulp, Simone Faucci, che vestirà i panni di Piero Sacconi, e un giovane attore di nome Pietro Serpi che abbiamo visto recentemente nelle sale cinematografiche nella pellicola Il ragazzo dai pantaloni rosa, e che nella serie interpreterà il personaggio di Adriano Cesaroni. Un ricco cast tra vecchie e nuove conoscenze e nuovi nomi che si aggiungono ai già certi ingressi di Ricky Memphis, Andrea Arru, Lucia Ocone e la speciale partecipazione di Fabio Rovazzi, che interpreterà se stesso.

