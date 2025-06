Per il ritorno de I Cesaroni resta il rebus Elena Sofia Ricci: dopo il rifiuto dell'attrice, la produzione starebbe provando a convincerla.

I Cesaroni – Il ritorno: Elena Sofia Ricci sarà sul set?

Il ritorno de I Cesaroni è ormai realtà e tra gli attori ci sarà sicuramente Claudio Amendola che è già tornato sul set. Sono tanti tuttavia, i protagonisti storici della fiction che non ci saranno e che hanno rifiutato di partecipare alla nuova stagione. Non ci saranno, infatti, Alessandra Mastronardi, ma anche Micol Olivieri che interpretavano le figlie di Lucia, interpretata da Elena Sofia Ricci.

La presenza di quest’ultima, inoltre, è un nodo da sciogliere. Le prime stagioni de I Cesaroni con i personaggi di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci sposati sono state un vero successo. I fan, ad oggi, pur essendo felici della realizzazione della nuova stagione, sognano anche il ritorno sul set di Elena Sofia Ricci che, ad oggi, rappresenta un punto interrogativo.

Elena Sofia Ricci: l’ultimo nodo da sciogliere per il ritorno de I Cesaroni

Elena Sofia Ricci, pubblicamente, ha più volte spiegato di non voler tornare sul set de I Cesaroni. Tuttavia, la produzione della fiction non avrebbe ancora gettato la spugna e starebbe provando a convincerla in extremis. A svelarlo è Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 18 giugno 2025.

“La produzione è tornata alla carica e starebbe tentando di convincere in extremis Elena Sofia Ricci anche solo per un cameo a sorpresa. A frenare l’attrice, peraltro, non sarebbe una questione economica”, scrive Giuseppe Candela. L’attrice, dunque, accetterà di tornare anche solo per un cameo?

