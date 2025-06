Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari alla presentazione de I Cesaroni 7: cos'ha detto

Manca ormai poco al grande ritorno su Canale 5 di una delle serie più amate dal pubblico italiano: I Cesaroni. Proprio nelle ultime ore si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova stagione all’Italian Global Series Festival di Rimini, con la partecipazione dell’intero cast e la proiezione in anteprima di un video che anticipa cosa accadrà nella tanto attesa settima stagione, a dieci anni dall’ultima messa in onda. Questa nuova avventura, però, porterà con sé anche un’assenza dolorosa: quella di Antonello Fassari, l’indimenticabile interprete di Cesare Cesaroni, venuto a mancare lo scorso aprile a causa di una malattia.

La sua perdita ha lasciato un vuoto enorme, sia nella vita dei suoi ex colleghi che sul set della nuova stagione. Ovviamente, durante la conferenza stampa, Claudio non ha potuto fare a meno di parlare di Antonello, ricordandolo con profonda commozione. In particolare, Amendola ha confidato di aver avvertito una sorta di protezione da parte di Fassari durante un episodio spiacevole avvenuto sul set insieme a Ricky Memphis, new entry della settima stagione.

Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: l’aneddoto sul set de I Cesaroni 7

Durante le riprese della settima stagione de I Cesaroni, si è sfiorato un grave incidente sul set. Claudio Amendola e Ricky Memphis stavano guidando due auto in scena, quando qualcosa è andato storto. “Io guidavo una macchina, Ricky un’altra. Lui è partito un secondo prima. È stato bravo a frenare, io a reagire… ma per me è stato Antonello. C’era lui con noi“, ha spiegato l’attore romano. Un racconto che ha emozionato tutti i presenti, e che testimonia quanto il legame umano e professionale tra gli attori sia rimasto intatto e quanto la memoria di Fassari sia ancora viva, dentro e fuori dal set.

“Abbiamo un vuoto cosmico. Fino all’ultimo abbiamo sperato di riaverlo con noi, ma lo sentiamo“, ha poi aggiunto Amendola. Anche nel trailer della nuova stagione della fiction, il cast ha voluto rendere omaggio ad Antonello Fassari. La clip si chiude infatti con un suo video e la celebre battuta del suo personaggio, Cesare Cesaroni: “Che amarezza”. Un momento toccante, che ha commosso profondamente tutti i presenti, e non solo.