I Cineasti, Nathalie Guetta con Vito Bucci sono ancora in gara a Pechino Express 2025, il celebre adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca. L’attrice e l’assistente di produzione sono tra le coppie più amate di questa edizione del popolare reality game che vede un gruppo di concorrenti chiamati a sopravvivere in un lungo viaggio tra Filippine, Thailandia e Nepal. Durante l’ultima tappa di Pechino Express i concorrenti partono da Chiang Mai con l’obiettivo di raggiungere The Ton, sempre in Thailandia. Sono ben 223 i km da percorrere approdare alla tappa finale dove è custodito uno dei due libri rossi, ma prima di arrivare a destinazione è fondamentale superare delle prove di coraggio e abilità.

La prova più difficile dell’ultima tappa è stata sicuramente quella dei sette mostri, una delle più amate del programma, che vede Nathalie Guetta e Vito Bucci chiamati a dover mangiare cibi locali dall’apparenza davvero disgustosa. Tra gli alimenti del menu ci sono: scorpione, orecchio di maiale, cervello di maiale, cavallette, sangue di pollo, millepiedi e uovo urina di cavallo.

Durante l’ultima tappa di Pechino Express 2025, Nathalie Guetta e Vito Bucci sono chiamati alla prima sfida: trovare un centro massaggi dove l’attrice si lascia andare a momenti di sano relax. Poi la coppia prosegue la corsa verso la tappa intermedia di Mae Rim dove è custodito il secondo libro rosso, ma Nathalie Guetta e Vito Bucci non riescono a classificarsi nelle primissime posizioni. Nonostante tutto però restano in gara, visto che la coppia vincitrice non fa il loro nome per l’eliminazione.

Sui social in tanti però non apprezzano il carattere e il comportamento della sorella di David Guetta considerando alcuni dei messaggi pubblicati su X. “Ma quell’uomo che lavora con #NathalieGuetta ha una maggiorazione vero? Cioè non viene retribuito con una retribuzione normale? Viene ben retribuito vero?” – scrive un utente a cui fa eco un altro – “ma ve lo immaginate lavorare sempre a contatto con #NathalieGuetta un incubo!”. Infine c’è chi, senza se e senza ma, scrive “#NathalieGuetta è veramente insopportabile #pechinoexpress”.