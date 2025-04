Infortunio per Nathalie Guetta a Pechino Express 2025: il problema alla caviglia non comprometterà la prova?

Non sono mai tra i migliori ma riescono comunque a salvarsi sempre senza grandi problemi, lasciando a bocca aperta il pubblico e un po’ infastidito il web, che non perde occasione per sottolineare la loro fortuna. Loro sono I Cineasti, coppia formata da Nathalie Guetta e Vito Bucci. Lei, attrice conosciutissima per tanti ruoli, in primis quello di Natalina in Don Matteo, lui, invece, attivo sempre nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte. I due litigano spesso e non sembrano essere molto complici e per questo spesso il pubblico non sembra apprezzarli molto. Inoltre ci sono coppie che sembrano più rodate e forti di loro ma nonostante ciò la fortuna li assiste spesso.

Nella quinta tappa di Pechino Express, i due hanno dovuto fare i conti anche con un infortunio dell’attrice. Poco prima della fine della tappa, infatti, c’è stato l’infortunio per Nathalie Guetta, che si è fatta male a una caviglia scendendo da un pick up con lo zaino sulle spalle. Questo non ha compromesso la sua prova, anche se l’ha rallentata non di poco. Ed anche nella puntata di questa sera l’attrice francese sarà rallentata non poco dall’infortunio non ancora guarito. Durante il percorso la si vedrà in difficoltà e Vito Bucci dovrà ricorrere a tutta la sua pazienza per supportarla e giungere al traguardo di tappa.

I Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci non convincono il web

“Ma come fanno I Cineasti a sfangarla sempre che sembrano sempre in mano a Dio” si legge in un commento. E ancora: “Mi dispiace che siano stati eliminati I Magici mentre I Complici e loro sono ancora dentro. Proprio non mi va giù”. Alcuni, inoltre, si sono chiesti come abbiano fatto I Cineasti ad arrivare quarti con Nathalie Guetta non proprio al meglio della condizione: “Ma con la Guetta che era zoppa, I Cineasti come cavolo han fatto ad arrivare quarti?”.

Secondo tanti, infatti, Nathalie Guetta e Vito Bucci sarebbero dovuti uscire alla prima puntata. Non c’è però solo chi non sopporta i due: ci sono anche dei fan della coppia de I Cineasti, anche se non sono molti rispetto a chi invece vorrebbe vederli fuori da Pechino Express.

